Ожог по листьям, гниль по плодам: как монилиоз убивает сад и как его остановить

Листья, будто обожжённые. Цветки, которые не распускаются. Плоды, покрытые серым налётом и сгнившие ещё на ветке. Это монилиоз, или монилиальный ожог — один из самых опасных грибков, поражающих вишню и сливу.
Он действует скрытно, но беспощадно: проникает через раны в коре или пестики цветков и активизируется во время цветения и налива плодов, особенно в сырую погоду. Но если действовать правильно, грибку можно не оставить ни шанса.
Цветки чернеют и опадают
Молодые побеги как будто обожжены
Листья скручиваются и засыхают
Плоды начинают гнить прямо на ветке, покрываются серыми спорами
На коре — язвы и трещины с камедетечением
1. Санитарная обрезка (весной и осенью):
Удаляйте все поражённые побеги с захватом здоровой древесины (не менее 10 см от видимых повреждений).
2. Обработка ран:
Садовый вар, пасты, медный купорос — всё это нужно использовать после обрезки.
3. Сбор и уничтожение растительных остатков:
Сгнившие плоды, опавшие листья, сухие ветки — всё это источник инфекции.
4. Опрыскивание фунгицидами:
Это главное оружие против монилиоза.
Если хочется уверенного результата без лишнего риска — выбирайте Хортон.
Он:
работает даже против устойчивых форм грибка
не боится дождя — впитывается за 2–3 часа
безопасен для пчёл
эффективен при низких температурах
помогает и от коккомикоза, парши, клястероспориоза
Норма: 6–10 мл на 10 л воды
Расход: 10 л на 100 м²
Схема:
1-е опрыскивание — до цветения
последующие — каждые 7–10 дней
Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание растений, вызываемое аскомицетом Monilinia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.