Ожог по листьям, гниль по плодам: как монилиоз убивает сад и как его остановить

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Листья, будто обожжённые. Цветки, которые не распускаются. Плоды, покрытые серым налётом и сгнившие ещё на ветке. Это монилиоз, или монилиальный ожог — один из самых опасных грибков, поражающих вишню и сливу.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Слива

Он действует скрытно, но беспощадно: проникает через раны в коре или пестики цветков и активизируется во время цветения и налива плодов, особенно в сырую погоду. Но если действовать правильно, грибку можно не оставить ни шанса.

Как понять, что это монилиоз:

Цветки чернеют и опадают

Молодые побеги как будто обожжены

Листья скручиваются и засыхают

Плоды начинают гнить прямо на ветке, покрываются серыми спорами

На коре — язвы и трещины с камедетечением

Что делать: пошаговая защита сада

1. Санитарная обрезка (весной и осенью):

Удаляйте все поражённые побеги с захватом здоровой древесины (не менее 10 см от видимых повреждений).

2. Обработка ран:

Садовый вар, пасты, медный купорос — всё это нужно использовать после обрезки.

3. Сбор и уничтожение растительных остатков:

Сгнившие плоды, опавшие листья, сухие ветки — всё это источник инфекции.

4. Опрыскивание фунгицидами:

Это главное оружие против монилиоза.

Чем опрыскивать: фунгицид Хортон

Если хочется уверенного результата без лишнего риска — выбирайте Хортон.

Он:

работает даже против устойчивых форм грибка

не боится дождя — впитывается за 2–3 часа

безопасен для пчёл

эффективен при низких температурах

помогает и от коккомикоза, парши, клястероспориоза

Норма: 6–10 мл на 10 л воды

Расход: 10 л на 100 м²

Схема:

1-е опрыскивание — до цветения

последующие — каждые 7–10 дней

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание растений, вызываемое аскомицетом Monilinia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры.



