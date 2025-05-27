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Ожог по листьям, гниль по плодам: как монилиоз убивает сад и как его остановить

2:00
Садоводство

Листья, будто обожжённые. Цветки, которые не распускаются. Плоды, покрытые серым налётом и сгнившие ещё на ветке. Это монилиоз, или монилиальный ожог — один из самых опасных грибков, поражающих вишню и сливу.

Слива
Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Слива

Он действует скрытно, но беспощадно: проникает через раны в коре или пестики цветков и активизируется во время цветения и налива плодов, особенно в сырую погоду. Но если действовать правильно, грибку можно не оставить ни шанса.

Как понять, что это монилиоз:

  • Цветки чернеют и опадают

  • Молодые побеги как будто обожжены

  • Листья скручиваются и засыхают

  • Плоды начинают гнить прямо на ветке, покрываются серыми спорами

  • На коре — язвы и трещины с камедетечением

Что делать: пошаговая защита сада

1. Санитарная обрезка (весной и осенью):
Удаляйте все поражённые побеги с захватом здоровой древесины (не менее 10 см от видимых повреждений).

2. Обработка ран:
Садовый вар, пасты, медный купорос — всё это нужно использовать после обрезки.

3. Сбор и уничтожение растительных остатков:
Сгнившие плоды, опавшие листья, сухие ветки — всё это источник инфекции.

4. Опрыскивание фунгицидами:
Это главное оружие против монилиоза.

Чем опрыскивать: фунгицид Хортон

Если хочется уверенного результата без лишнего риска — выбирайте Хортон.

Он:

  • работает даже против устойчивых форм грибка

  • не боится дождя — впитывается за 2–3 часа

  • безопасен для пчёл

  • эффективен при низких температурах

  • помогает и от коккомикоза, парши, клястероспориоза

Норма: 6–10 мл на 10 л воды
Расход: 10 л на 100 м²
Схема:

  • 1-е опрыскивание — до цветения

  • последующие — каждые 7–10 дней

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание растений, вызываемое аскомицетом Monilinia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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