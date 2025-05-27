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Красный сигнал из грядки: когда листья клубники просят о помощи

2:31
Садоводство

Если листья вашей клубники неожиданно порозовели или приобрели бордовый оттенок, не спешите паниковать. В некоторых случаях это норма, в других — тревожный знак, на который стоит отреагировать как можно раньше. Вот 5 возможных причин, почему кусты "покраснели", и что с этим делать.

Клубника
Фото: flickr.com by Amanda Slater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубника

1. Естественное старение

Осенью покраснение листьев — нормальное явление. В старых листьях разрушается хлорофилл, накапливаются антоцианы — и лист меняет цвет. Если краснеют боковые листья, а молодые в центре остаются зелёными — ничего страшного.

2. Кислотность почвы вышла из-под контроля

Если листья краснеют летом, особенно массово — стоит проверить pH. Клубника любит слабокислую почву (5,5-6,5). Слишком кислый или щелочной грунт мешает усвоению питательных веществ.

Что делать:

  • Измерьте кислотность (pH-метр, тест-полоски или даже по сорнякам на участке).

  • Если почва кислая — внесите доломитовую муку, золу.

  • Если щелочная — подкислите верховым торфом, настоем лимонной кислоты.

3. Недостаток азота и питания

Покраснение может говорить о голодании. Особенно при дефиците азота: листья сначала желтеют, потом приобретают красный оттенок.

Что делать:

  • Весной — подкормка аммиачной селитрой или мочевиной.

  • Летом — настой крапивы с хлебом, компост, перегной.

  • Используйте комплексные удобрения для ягод.

4. Грибковые болезни

Если краснота проявляется в виде пятен, особенно с белым центром или чёрной каймой — это пятнистости (бурая или белая).

Что делать:

  • Обработайте Фитоспорином, ХОМом, Хорусом или бордоской жидкостью.

  • Удалите старую листву, не загущайте кусты, соблюдайте севооборот.

  • Не скашивайте кусты под корень — оставляйте верхушки.

5. Стресс от погоды

Холод, жара, ливни, засуха — всё это бьёт по листьям. При низких температурах нарушается усвоение фосфора, и лист краснеет.

Что делать:

  • При похолодании — накройте грядки агроволокном.

  • При засухе — регулярный полив.

  • При переувлажнении — рыхление, чтобы дать воздуху доступ к корням.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной, землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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