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Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки

1:53
Садоводство

Посадить — полдела. Если саженец останется в том виде, в каком его вытащили из контейнера, ничего хорошего ждать не стоит. Обрезка в первый сезон — это не просто рекомендация, а необходимая мера, чтобы растение укрепилось, не болело и дало стабильный рост. И чем раньше вы это поймёте, тем меньше будете разочаровываться в будущем.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

Зачем обрезать саженцы сразу после посадки

  1. Укрепляется ствол, формируется ось кроны

  2. Контролируется высота — уход и сбор урожая будут проще

  3. Ветви растут равномерно — никакой загущённости и кривых скелетов

  4. Стимулируется плодоношение — активизируются почки и закладываются плоды

Правила посадки, без которых обрезка не поможет

  • Сохраняйте земляной ком — особенно у растений со стержневым корнем

  • Соблюдайте баланс между корнями и зелёной массой

  • Уменьшайте площадь испарения — особенно при посадке летом

Что делать с деревьями

  • Укорачиваем центральный побег на треть

  • Делаем санитарную обрезку — убираем слабое и больное

  • Проводим контурную стрижку кроны — сохраняем форму, уменьшаем объём

  • Не оставляем бутоны в первый год — это критично для саженцев после пересадки

Как обрезать кустарники

  • Способ 1: укорачиваем всё на 25–30 см от уровня земли

  • Способ 2: оставляем только сильные молодые побеги, старые — под срез

  • Удаляем до 50% надземной части, особенно у лиственных

  • У хвойных — обрезаем только зелёную часть, не задевая «голый» прирост

Особое внимание — корням

Перед посадкой нужно удалить гнилые, сухие и тёмные корешки, а срезы обязательно обработать зелёнкой, золой или фунгицидом. Это профилактика болезней и залог приживаемости.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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