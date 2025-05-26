Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадить — полдела. Если саженец останется в том виде, в каком его вытащили из контейнера, ничего хорошего ждать не стоит. Обрезка в первый сезон — это не просто рекомендация, а необходимая мера, чтобы растение укрепилось, не болело и дало стабильный рост. И чем раньше вы это поймёте, тем меньше будете разочаровываться в будущем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain посадка дерева

Зачем обрезать саженцы сразу после посадки

Укрепляется ствол, формируется ось кроны Контролируется высота — уход и сбор урожая будут проще Ветви растут равномерно — никакой загущённости и кривых скелетов Стимулируется плодоношение — активизируются почки и закладываются плоды

Правила посадки, без которых обрезка не поможет

Сохраняйте земляной ком — особенно у растений со стержневым корнем

Соблюдайте баланс между корнями и зелёной массой

Уменьшайте площадь испарения — особенно при посадке летом

Что делать с деревьями

Укорачиваем центральный побег на треть

Делаем санитарную обрезку — убираем слабое и больное

Проводим контурную стрижку кроны — сохраняем форму, уменьшаем объём

Не оставляем бутоны в первый год — это критично для саженцев после пересадки

Как обрезать кустарники

Способ 1: укорачиваем всё на 25–30 см от уровня земли

Способ 2: оставляем только сильные молодые побеги, старые — под срез

Удаляем до 50% надземной части, особенно у лиственных

У хвойных — обрезаем только зелёную часть, не задевая «голый» прирост

Особое внимание — корням

Перед посадкой нужно удалить гнилые, сухие и тёмные корешки, а срезы обязательно обработать зелёнкой, золой или фунгицидом. Это профилактика болезней и залог приживаемости.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.

