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Белая сердцевина в моркови — последствие невидимой ошибки

1:46
Садоводство

После сбора урожая иногда обнаруживаются корнеплоды с неожиданной особенностью — белой сердцевиной. Возникает вопрос: нормально ли это и пригоден ли такой овощ для еды?

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

На самом деле дикая морковь изначально была белой, с острым вкусом и тонкими корешками. Привычный оранжевый цвет появился только в XVIII веке благодаря селекционерам. Современные сорта — это гибриды, в которых важна не только внешняя яркость, но и равномерная окраска мякоти.

Если сердцевина остаётся бледной, это сигнал о нарушении агротехники или выборе некачественных семян. Причины стоит изучить.

Частые причины белой сердцевины

Избыток азота

Внесение азотных удобрений после начала июля приводит к наращиванию ботвы в ущерб корнеплодам. Внутри образуется рыхлая структура, а цвет становится светлым. У таких морковин понижается лёжкость, вкус ухудшается.

Нехватка калия и фосфора

Без этих веществ мякоть формируется рыхлой и пресной. Наружный слой грубеет, внутри могут появиться пустоты. Для компенсации подойдёт зольный настой или комплексное удобрение.

Семена плохого качества

При нарушении правил сбора или перекрёстном опылении возникает риск получить морковь с аномалиями окраски. Лучше выбирать продукцию известных производителей и не собирать семена с гибридов самостоятельно.

Можно ли есть такую морковь

Да, если она не горчит и не пахнет химией. Цвет не влияет на безопасность, но вкус и сочность у таких корнеплодов чаще ниже среднего.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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