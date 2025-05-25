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Не надо пилить и жечь: простой способ обыграть старый пень

1:47
Садоводство

Оставшиеся на участке пни портят вид и мешают благоустройству. Их выкорчёвывание — задача не из лёгких, особенно если корни ушли глубоко. К тому же физическая нагрузка при такой работе может оказаться непосильной для пожилых дачников.

Пень
Фото: toolserver.org by Parker D, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пень

Обычно в ход идут химические средства: селитра, мочевина или гербициды. Но подобный подход не всегда устраивает, особенно если на участке выращиваются овощи или живут питомцы. К счастью, есть способ, позволяющий обойтись без тяжёлой техники и агрессивной химии.

Пень вместо клумбы

Вместо того чтобы избавляться от старого пня, его можно превратить в декоративный элемент. Оригинальное решение — сделать из него мини-клумбу. Такой подход избавляет от необходимости корчевать, а участок при этом только выигрывает визуально.

Центральную часть пня достаточно удалить. Зачастую древесина внутри уже рыхлая и удаляется без усилий — достаточно стамески или садовой лопатки. В образовавшееся углубление засыпается рыхлая плодородная почва. После этого можно высадить семена однолетников, рассаду или даже мох — всё зависит от желаемого эффекта.

Эффект с первого сезона

Цветы быстро приживаются, а клумба в пне выглядит естественно, словно часть ландшафта. За счёт древесной оболочки растение получает дополнительную защиту от ветра и перегрева. Со временем остатки дерева постепенно перегнивают, не требуя демонтажа.

Таким образом пень превращается из проблемы в изюминку участка — без затрат, тяжёлых работ и вреда для почвы.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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