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Виноград без лопнувших ягод: как поливать правильно, а не на авось

2:01
Садоводство

Вырастить виноград и получить первые гроздья уже на третий год после посадки — вполне реально. Ключевую роль играет правильный выбор сорта и соблюдение агротехники.

Виноград
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виноград

Посадка и зимовка

Сорта, устойчивые к морозам до -30°C, высаживают под углом 45° по методу наклонного кордона — это облегчает укрытие на зиму и защищает побеги. Посадочную яму формируют слоями: сначала перегной с дерновой землёй и суперфосфатом, затем — слой дренажа из щебня, труба для полива и в завершение — смесь торфа, золы и песка.

Формировка и обрезка

Осенью удаляют до 70% старой древесины. Побеги замещения, давшие кисти, освобождают от завязей — растение должно сосредоточиться на росте. Весной молодые ветви подвязывают к шпалере под углом — так улучшается освещённость и вентиляция.

Удобрения и полив

В первый год вносят азотные подкормки дважды, не более 20 г на куст. Со второго года — комплекс: сначала азот, затем фосфор и калий. Допустима замена минеральных смесей органикой с суперфосфатом.

Полив — строго по фазам: один раз до цветения, раз в июне, дважды в июле, один — в августе и сентябре. Взрослое растение требует до 70 л воды на квадратный метр, но переувлажнение грозит трещинами на ягодах.

Зимнее укрытие и уход

На зиму лозу закрывают агроволокном или лапником. Наклонная посадка облегчает процедуру и защищает корни. Регулярная обрезка стимулирует рост плодовых побегов, продлевая жизнь куста и повышая урожай.

Такой подход превращает виноградник из хлопотного участка в предмет гордости. Ягоды — это не случайность, а закономерный результат внимательной работы.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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