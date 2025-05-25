Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ освободить полки и не потерять чашки — японский секрет, о котором все молчат
Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики
Летний лайфхак: мятный лимонад, который бодрит лучше кофе
Маникюр, который добавляет возраст: ошибки зрелого образа
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Знаменитые поезда СССР: маршруты и история
Куда жаловаться: туристам советуют не молчать о нарушениях
Породистые нервно курят в сторонке: почему беспородные кошки сейчас в большом фаворе
Тонны пшеницы, льна, ячменя: как башкирские агрокомпании завоёвывают зарубежные рынки

Щедрое дерево начинается с корней: что нужно крассуле для изобилия

2:19
Садоводство

Связь между мясистыми листьями крассулы и атмосферой достатка в доме объясняется не приметами, а грамотным уходом. Сочное, крепкое растение отражает стабильность и жизненную энергию — при условии, что получает всё необходимое.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Подкормка — основа здоровья

Рацион крассулы требует баланса. Для наращивания плотной зелени нужен азот, для укрепления корней — фосфор и калий, а для упругости тканей — кальций. Специализированные удобрения для кактусов и суккулентов учитывают эти особенности. Их состав адаптирован под растения, накапливающие влагу в листьях.

С марта по август подкормки проводят дважды в месяц, совмещая с поливом. С началом осени частоту сокращают, а зимой полностью приостанавливают, чтобы не нарушать фазу покоя.

Ошибки, которых стоит избегать

Главное правило — удобрения вносятся только во влажную почву. Сухой субстрат в сочетании с активными веществами может обжечь корни.

Зимой подкормки не проводятся: замедленный обмен веществ не справляется с избытком питательных элементов, почва закисает, начинается гниение.

Универсальные удобрения, особенно с повышенным содержанием азота, вызывают вытягивание стеблей. Крассула теряет форму, становится растрёпанной и теряет декоративность.

Полив и освещение

Полив в холодное время года сводится к минимуму — раз в три недели. Избыточная влага приводит к грибковым заболеваниям.

Освещение также влияет на здоровье растения. Умеренный рассеянный свет утром и лёгкая полуденная тень сохраняют яркий цвет листвы и защищают от ожогов.

Формирование кроны

Регулярное прищипывание верхушек стимулирует ветвление. Ветвистое, пышное дерево визуально ассоциируется с изобилием и визуально напоминает настоящую "денежную корону".

Здоровое и красивое денежное дерево — это результат внимательного ухода, а не случайность. При правильном подходе оно не только украшает интерьер, но и создаёт ощущение гармонии и уюта.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность
Новости спорта
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Простой способ освободить полки и не потерять чашки — японский секрет, о котором все молчат
Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики
Летний лайфхак: мятный лимонад, который бодрит лучше кофе
Маникюр, который добавляет возраст: ошибки зрелого образа
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Знаменитые поезда СССР: маршруты и история
Куда жаловаться: туристам советуют не молчать о нарушениях
Щедрое дерево начинается с корней: что нужно крассуле для изобилия
Породистые нервно курят в сторонке: почему беспородные кошки сейчас в большом фаворе
Тонны пшеницы, льна, ячменя: как башкирские агрокомпании завоёвывают зарубежные рынки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.