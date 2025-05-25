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Пышный и ароматный укроп — вот что делает обычная сода с зеленью

2:17
Садоводство

Укроп на грядках может выглядеть как пушистое кружево, а может — как редкие тонкие былинки. Причина — не в сортах и не в погоде, а в кислотности почвы. Именно она тормозит рост, истончает стебли и обесцвечивает зелень.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Простой способ исправить ситуацию — пищевая сода. Щепотка в воде для полива создаёт щелочную реакцию, выравнивает pH и помогает корням укропа развиваться быстрее и сильнее.

Для приготовления раствора используется 0,5 чайной ложки соды на 5 литров отстоянной воды. Смесью поливают грядки раз в 10-12 дней. Уже через неделю зелень темнеет, утолщается и приобретает более выраженный аромат.

Но важно соблюдать меру. При переизбытке сода превращает почву в щелочную, что для укропа не менее вредно. Перед началом полива стоит проверить землю. Если после дождя на поверхности появляется белый налёт или вода стоит в лунках, значит, pH уже слишком высок. В таком случае от соды лучше отказаться и внести немного торфа или компоста.

Чтобы усилить эффект, рекомендуется регулярно рыхлить почву и следить за расстоянием между растениями — не менее 15 см. Укроп не любит тесноту и плохую циркуляцию воздуха у корней.

Грядки с плотной почвой стоит заранее облегчить песком: так влага будет распределяться равномерно, и корни не задохнутся.

Срез зелени лучше начинать с внешних листьев. Это запускает рост новых побегов и продлевает срок сбора урожая.

И ещё один бонус от соды - защита от тли. Раз в месяц растения можно опрыскивать слабым раствором: 1 чайная ложка на 3 литра воды. Вредители не выносят щелочной среды и исчезают. Главное — не переусердствовать.

Полив проводят только тогда, когда верхний слой земли подсохнет на 2-3 см. В дождливую погоду желательно прокопать вдоль грядок дренажные канавки, чтобы избежать переувлажнения.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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