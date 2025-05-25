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Урожай без сорняков и поливов: картон из-под обуви творит чудеса на даче

1:38
Садоводство

Утомительная прополка может остаться в прошлом, если использовать простой и доступный способ борьбы с сорняками. Никаких неудобных поз, боли в спине и новых всходов уже через неделю.

Огород
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Для ухода за грядками не обязательно покупать агроткань или раскошеливаться на плёнку. В ход идёт старый добрый картон — коробки от техники, обуви или продуктов, которые часто выбрасываются без сожаления.

На подготовленную почву укладываются картонные листы, предварительно очищенные от крупного мусора и скотча. Поверх — слой земли, компоста или любой мульчи. Такая защита блокирует свет, не давая шанс пробиться сорной растительности. При этом корням культурных растений продолжают поступать воздух и влага.

Материал полностью разлагается за сезон-два, улучшая почвенную структуру. Главное — избегать картона с яркой типографской печатью: в ней могут содержаться токсичные компоненты.

Особенно хорошо метод работает на грядках с клубникой, тыквой и кабачками. Под слоем картона лучше удерживается влага, а количество поливов снижается. В тёплой влажной среде активно размножаются дождевые черви, дополнительно обогащая почву.

Но не на всех участках такая техника срабатывает идеально. В местах, где завелись кроты или медведки, плотный слой картона может стать для них уютным убежищем. В таких случаях перед укрытием землю рекомендуется обработать натуральными средствами против вредителей.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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