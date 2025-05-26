Он вылез — и начал жрать: как спасти деревья от майского жука

Он вылезает с первыми цветами, грызёт корни и листья, уничтожает молодые саженцы — майский жук, или хрущ, способен испортить весь сезон. А его личинки — это настоящие "почвенные пираты": тихо подкапываются, подгрызают и оставляют после себя сухие кусты и оголённые корни.
Полностью избавиться от хруща за один сезон сложно, но резко сократить популяцию — более чем реально. Главное — действовать комплексно и вовремя.
Взрослые жуки уничтожают листву и завязи плодовых деревьев.
Личинки живут в почве 3-4 года, вырастают до 6 см и грызут всё: от мелких корешков до саженцев и корнеплодов.
Особенно страдают картофель, земляника, свёкла, саженцы яблонь и вишни. Одна крупная личинка способна перегрызть корни двухлетнего дерева.
Личинки хруща — грязно-белые, с крупной бурой головой и мощными челюстями. В отличие от бронзовки и носорога, они толще, активнее и злее к корням. Полезных насекомых уничтожать нельзя, поэтому смотри внимательно.
Применяй средства на основе грибов боверия, метаризиум (Метаризин, Боверин, Melobass).
Вноси в почву, при посадке, окучивании или поливе.
Работают только при влажности и температуре выше 20 °C.
Антихрущ, Землин, Террадокс, Валлар — мощные инсектициды.
Работают быстро, но требуют 40-дневного ожидания до сбора урожая.
Лучше использовать на декоративных посадках.
Весной — Актара, Биотлин, Искра Золотая.
Или биопрепараты на базе Bacillus thuringiensis.
Обрабатывай в сухую, тёплую, безветренную погоду вечером.
Ручная перекопка и сбор личинок.
Мульча — чем толще, тем меньше шансов на кладку.
Световые ловушки с фонариком и солидолом.
Посадки-отпугиватели: люпин, горчица, крестоцветные.
Азотные удобрения и сидераты: клевер, фасоль, бобовые — в такой почве личинки не живут.
Настой луковой шелухи: заливай горячей водой (60-70 °C), настаивай сутки, разводи 1:1 и поливай.
Йод (10-15 капель на 10 л) — отличная подкормка и защита.
Нашатырный спирт (4 ст. л. на 10 л) — пролей грядки 2-3 раза весной, с интервалом в 7-10 дней.
Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии. Вплоть до середины 1950-х годов были очень широко распространены и, являясь вредителями растений, в отдельные годы наносили существенный ущерб сельскому хозяйству. В связи с массовым использованием пестицидов их популяция резко сократилась, а в ряде регионов они исчезли вовсе. В начале 1980-х годов, после запрета применения ряда пестицидов, их численность начала восстанавливаться.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.