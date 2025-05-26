Он вылез — и начал жрать: как спасти деревья от майского жука

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он вылезает с первыми цветами, грызёт корни и листья, уничтожает молодые саженцы — майский жук, или хрущ, способен испортить весь сезон. А его личинки — это настоящие "почвенные пираты": тихо подкапываются, подгрызают и оставляют после себя сухие кусты и оголённые корни.

Фото: creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Майский жук

Полностью избавиться от хруща за один сезон сложно, но резко сократить популяцию — более чем реально. Главное — действовать комплексно и вовремя.

Чем опасен хрущ

Взрослые жуки уничтожают листву и завязи плодовых деревьев.

Личинки живут в почве 3-4 года, вырастают до 6 см и грызут всё: от мелких корешков до саженцев и корнеплодов.

Особенно страдают картофель, земляника, свёкла, саженцы яблонь и вишни. Одна крупная личинка способна перегрызть корни двухлетнего дерева.

Как отличить от безвредных личинок

Личинки хруща — грязно-белые, с крупной бурой головой и мощными челюстями. В отличие от бронзовки и носорога, они толще, активнее и злее к корням. Полезных насекомых уничтожать нельзя, поэтому смотри внимательно.

Боремся с хрущом: пошаговый план

Биопрепараты

Применяй средства на основе грибов боверия, метаризиум (Метаризин, Боверин, Melobass).

Вноси в почву, при посадке, окучивании или поливе.

Работают только при влажности и температуре выше 20 °C.

Химия (при сильном заражении)

Антихрущ, Землин, Террадокс, Валлар — мощные инсектициды.

Работают быстро, но требуют 40-дневного ожидания до сбора урожая.

Лучше использовать на декоративных посадках.

Опрыскивание деревьев

Весной — Актара, Биотлин, Искра Золотая.

Или биопрепараты на базе Bacillus thuringiensis.

Обрабатывай в сухую, тёплую, безветренную погоду вечером.

Что ещё помогает

Ручная перекопка и сбор личинок.

Мульча — чем толще, тем меньше шансов на кладку.

Световые ловушки с фонариком и солидолом.

Посадки-отпугиватели: люпин, горчица, крестоцветные.

Азотные удобрения и сидераты: клевер, фасоль, бобовые — в такой почве личинки не живут.

Народные средства

Настой луковой шелухи: заливай горячей водой (60-70 °C), настаивай сутки, разводи 1:1 и поливай.

Йод (10-15 капель на 10 л) — отличная подкормка и защита.

Нашатырный спирт (4 ст. л. на 10 л) — пролей грядки 2-3 раза весной, с интервалом в 7-10 дней.

Уточнения

Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии. Вплоть до середины 1950-х годов были очень широко распространены и, являясь вредителями растений, в отдельные годы наносили существенный ущерб сельскому хозяйству. В связи с массовым использованием пестицидов их популяция резко сократилась, а в ряде регионов они исчезли вовсе. В начале 1980-х годов, после запрета применения ряда пестицидов, их численность начала восстанавливаться.

