Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки

Она рычит не звуком, а аппетитом. Медведка, или земляной рак, уничтожает всё — от семян до корней. Вредоносна, живуча и плодится со скоростью, которой позавидовали бы муравьи. Но есть способ ударить по самому уязвимому месту — по личинкам. Главное — знать, когда и как действовать.
Медведка делает кладки весной, когда прогреется почва — чаще в мае, а в теплицах может и раньше. В одной кладке — более 100 яиц. Уже через 10–20 дней появляются личинки, которые 3–4 недели питаются перегноем, а потом — переходят на корни, луковицы, всходы.
Если осенью меры не приняты, насекомые зимуют и вылезают снова весной.
Поэтому бороться с ними нужно трижды в год:
Весной — до посадок
Летом — в пик активности личинок
Осенью — до зимовки вредителей
1. Механическое воздействие:
Перекапывайте или рыхлите почву на глубину штыка. Это разрушит кладки, выведет вредителей на поверхность.
2. Народные методы:
Пролейте грядки луковым или чесночным настоем, мыльной водой или даже кипятком.
Рассыпьте яичную скорлупу или золу — они травмируют насекомых и меняют pH почвы.
3. Биологические средства:
Биопрепараты на основе грибов Боверия, Метаризиум, Кордицепс (например, Метаризин, Боверин, Пециломицин) прорастают в теле медведки, убивая её.
Эффективны только во влажной почве и при температуре выше 20 °C.
4. Химические препараты:
Гризли, Гром, Медветокс, Рубеж — гранулы с активными веществами, которые действуют быстро и сохраняют эффект от 2 до 4 недель.
Вносить на глубину 3–5 см, строго по инструкции.
Если работаешь в теплице — замени верхний слой почвы осенью. Это избавит от зимующих особей, пока они не ушли глубже.
Медве́дки — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. В семейство входит более 110 видов.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.