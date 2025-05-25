Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Она рычит не звуком, а аппетитом. Медведка, или земляной рак, уничтожает всё — от семян до корней. Вредоносна, живуча и плодится со скоростью, которой позавидовали бы муравьи. Но есть способ ударить по самому уязвимому месту — по личинкам. Главное — знать, когда и как действовать.

Фото: commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медведка

Как и когда появляется потомство

Медведка делает кладки весной, когда прогреется почва — чаще в мае, а в теплицах может и раньше. В одной кладке — более 100 яиц. Уже через 10–20 дней появляются личинки, которые 3–4 недели питаются перегноем, а потом — переходят на корни, луковицы, всходы.

Если осенью меры не приняты, насекомые зимуют и вылезают снова весной.

Поэтому бороться с ними нужно трижды в год:

Весной — до посадок

Летом — в пик активности личинок

Осенью — до зимовки вредителей

Как обработать почву

1. Механическое воздействие:

Перекапывайте или рыхлите почву на глубину штыка. Это разрушит кладки, выведет вредителей на поверхность.

2. Народные методы:

Пролейте грядки луковым или чесночным настоем, мыльной водой или даже кипятком.

Рассыпьте яичную скорлупу или золу — они травмируют насекомых и меняют pH почвы.

3. Биологические средства:

Биопрепараты на основе грибов Боверия, Метаризиум, Кордицепс (например, Метаризин, Боверин, Пециломицин) прорастают в теле медведки, убивая её.

Эффективны только во влажной почве и при температуре выше 20 °C.

4. Химические препараты:

Гризли, Гром, Медветокс, Рубеж — гранулы с активными веществами, которые действуют быстро и сохраняют эффект от 2 до 4 недель.

Вносить на глубину 3–5 см, строго по инструкции.

Если работаешь в теплице — замени верхний слой почвы осенью. Это избавит от зимующих особей, пока они не ушли глубже.

Уточнения

Медве́дки — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. В семейство входит более 110 видов.

