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Куст рядом с теплицей — и томаты перестают расти: в чём ошибка

2:10
Садоводство

Иногда успех в садоводстве зависит не от семян и удобрений, а от одного непродуманного поворота теплицы. Или от кустика, который вдруг стал конкурентом для томатов. Всё решают детали.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Свет — всему голова

Оптимальное расположение теплицы — продольной стороной на юг. Такой угол обеспечивает равномерное освещение на протяжении всего дня и защищает от перегрева. А вот рядом с парником не место кустарникам: их корни отнимают влагу, а ветви бросают тень.

Зелень — не всегда благо

Растения вокруг защищают участок от ветра, но важно следить, чтобы их кроны не нависали над теплицей. Иначе даже крепкая конструкция может деформироваться от снега или давления веток.

Постройки — скрытая угроза

Дом, сарай или высокий забор, находящиеся рядом, могут создать постоянную тень, которая нарушит температурный и световой баланс внутри. А значит — затормозит рост культур.

Осень — лучшее время для начала

После сбора урожая участок освобождается, и разметить территорию проще всего. Кроме того, зимние морозы проверят прочность каркаса на практике.

Основа всему — подготовка

Сначала убирается всё лишнее: камни, сорняки, корни. Затем идёт выравнивание — даже перепад в 5 см позже может обернуться скоплением воды или перекосом конструкции.

Дорожка — не роскошь

К теплице должна вести широкая и удобная дорожка. Это упростит работу в любую погоду: от полива до сбора урожая.

Каркас требует аккуратности

Во время монтажа важно не спешить. Все элементы фиксируются строго по инструкции. От этого зависит, переживёт ли теплица зиму и дождливое лето без проблем.

С первого дня правильно установленная теплица становится частью сада — надёжной, устойчивой и продуктивной. А выбор места — это не просто шаг, а основа будущих корзин с ароматными томатами и хрустящими огурцами.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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