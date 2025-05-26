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Красные листья — сигнал тревоги: что делать с вашей клубникой

3:45
Садоводство » Вредители и болезни

Клубника — популярная ягодная культура, радующая садоводов сочным вкусом и ароматом. Однако иногда у неё начинают меняться листья, приобретая неожиданный красноватый оттенок. Это вызывает тревогу — что произошло и как вернуть растения в норму? 

Клубника
Фото: flickr.com by Amanda Slater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубника

Почему у клубники краснеют листья?

Несколько факторов могут привести к изменению цвета листьев:

Стресс и климатические условия  

Погодные перепады, сильное солнце, сильные ветра или резкие температурные колебания могут способствовать окрашиванию листьев в красный цвет. Особенно это заметно в течение жаркого сезона — растение так реагирует на стресс.

Недостаток или избыток питательных веществ  

Недостаток азота или других элементов питания может сделать листья бледными или красноватыми. Также чрезмерное внесение калийных или фосфорных удобрений иногда вызывает изменение окраски.

Болезни и вредители  

Некоторые заболевание (например, вирусные инфекции или грибковые поражения) вызывают изменение цвета листьев, делая их красноватыми или бронзовыми. Вредители также могут стать причиной стресса и окраски листьев.

Восприятие солнечного ультрафиолета  

На ярком солнце листья могут приобретать красноватый оттенок — это природная реакция растения на интенсивное освещение. Обычно этот процесс не опасен, если его не сопровождает другие негативные симптомы.

Как определить причину и что делать?

Осмотрите растение  

  • Обратите внимание на дополнительные признаки: наличие пятен, гнили, вредителей или изменений в виде ягод.

Проверьте условия выращивания  

  • Температура и освещенность: вы солнце слишком яркое или, наоборот, растение страдает от недостатка света?  
  • Полив: не переувлажнены ли почвы? Это тоже вызывает стресс.  
  • Почва: насыщена ли она необходимыми элементами?  

Проверьте питание  

Если листья выглядят бледными или красноватыми без других признаков болезни, возможно, нужно скорректировать подкормки. Недостаток азота — частая причина — исправляется внесением комплексных удобрений.

Осмотрите на наличие болезней и вредителей  

Появились ли пятна, неровности, паутинка или личинки? В таком случае потребуется обработка инсектицидами или фунгицидами.

Как исправить проблему и вернуть зелень?

  • Обеспечьте правильный уход — регулярный полив, умеренное внесение удобрений, соблюдение режима освещения.  
  • Обработайте от болезней и вредителей — используйте подходящие препараты по инструкции.  
  • Повысить иммунитет растения — добавьте микроэлементы, такие как магний и железо, для укрепления зелени.  
  • Сделайте укрытие или теневой тент в особо солнечные дни, чтобы снизить стресс от солнца.  
  • Удалите поврежденные листья — чтобы не рассасывать силы растения на больные части.

Красные листья у клубники — не всегда сигнал опасности, но их появление требует внимания. В большинстве случаев причиной является стресс, недостаток питания или влияние окружающих условий, а не опасные болезни. Правильное наблюдение, своевременные меры по улучшению условий и грамотно выполненный уход помогут восстановить здоровье растений и обеспечить богатый урожай ягод.

Если вы будете внимательны к своим клубникам и своевременно исправите возможные проблемы, они обязательно отблагодарят вас вкусными ягодами и яркой зеленой листвой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Красные листья — сигнал тревоги: что делать с вашей клубникой
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