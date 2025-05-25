Раскроем секреты: как избавиться от ошибок и вернуть винограду обильное плодоношение

4:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Виноград — любимец садоводов и виноделов, символ лета и богатого урожая. Но иногда наблюдается снижение урожайности, и виноградные лозы перестают радовать обильным плодоношением. Часто причиной становятся распространённые ошибки, которые можно исправить. Разбираемся, что мешает вам собрать хороший урожай и как вернуть виноградным кустам их природную продуктивность.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Гроздь винограда

Основные ошибки, лишающие виноград урожая

Недостаточный или неправильный обрезка

Обрезка — один из самых важных этапов в уходе за виноградом. Если кусты высокорослые и густо поросшие, плоды могут образовываться только на молодых побегах, а старые остаются без внимания. Недообрезка приводит к загущению и затенению кустов, что снижает урожай. Перегибы и слишком частая обрезка тоже вредны — она уменьшает количество завязей и усложняет созревание.

Что делать? — правильная формировка и обрезка по виноградной зоне и сорту. Обычно оставляют побеги длиной ок. 4-8 глазков, чтобы обеспечить оптимальный баланс между урожайностью и силой лозы.

Нарушение режима питания и полива

Нехватка питательных веществ или неправильное их соотношение — ещё одна причина плохого урожая. Особенно страдают микроэлементы: железо, магний, калий и фосфор. Недостаток удобрений или нерациональное использование азотных подкормок вызывает гон и рост зелени взамен развития завязи.

Также чрезмерный или хаотичный полив вызывает стресс у растения и уменьшает плодоношение. Особенно важно не пересушивать, но и не заливать кусты в период формирования и созревания ягод.

Что делать? — сбалансировать удобрения, своевременно вносить микроэлементы, соблюдать режим полива и не допускать застоя влаги у корней.

Плохая проветриваемость и загущённость

Загущённость посадок и отсутствие своевременной прорежки приводят к застою воздуха, развитию болезней и вредителей. В таких условиях ягоды чаще поражаются гнилью и паразитами, а урожай снижается.

Что делать? — регулярно проводить прореживание, удалять больные и излишние побеги, следить за просветами между лозами.

Несправедливая защита от болезней и вредителей

Заболевания, такие как милдью, оидиум и другие грибковые, быстро ослабляют виноград и ухудшают урожайность. Вредители — осенние тли, виноградные жуки и личинки — тоже лишают кусты силы и снимают ягоды.

Что делать? — использовать современные системные препараты, проводить профилактические опрыскивания, соблюдать санитарные нормы.

Несвоевременное снятие ягод

Провисшие или перезревшие ягоды не только теряют товарный вид, но и могут стать источником зараз и паразитов. В результате урожай снижается, а качество ягод ухудшается.

Что делать? — регулярно проводить выборочные сборы, удалять поражённые и перезревшие плоды.

Как вернуть и повысить урожайность виноградных кустов?

Корректировать обрезку и формировку. В зависимости от сорта и условий, выбирайте оптимальную технологию. Весной и осенью обязательно делаете санитарную и формующую обрезку.

Обеспечить сбалансированное питание. Используйте комплексные удобрения, ориентируясь на состояние растения и показатели почвы.

Улучшить проветриваемость. Постоянно прореживайте кусты, удаляйте лишние побеги.

Профилактика болезней и вредителей. Не забывайте о весенней обработке, осенней санации и своевременном использовании инсектицидов и фунгицидов.

Контролировать урожайность. Не переутомляйте виноград, не перегружайте кусты — это поможет обеспечить качество плодов и их дальнейший рост.

Несоблюдение простых правил ухода и недопонимание нужд виноградных кустов часто становятся причиной снижения урожая. Исправление ошибок — путь к восстановлению плодоношения и получению богатого ягода урожая. Внимательное отношение к растениям, своевременные профилактические меры и грамотная агротехника помогут вернуть вашим виноградным кустам былую продуктивность и радость богатого урожая.