Многолетник, который меняет правила игры в саду: лиатрида из Канзаса покоряет сердца цветоводов

Лиатрида — эффектная многолетняя культура, которая в этом сезоне набирает популярность среди любителей и профессионалов садоводства. Растение удивляет своей стройной вертикальной формой и ярким цветением, которое словно фейерверк украшает любой участок.
Родина лиатриды — солнечные прерии Северной Америки, где она растёт в естественных условиях, переносит засушливость и бедные почвы. Теперь это растение всё чаще встречается в российских садах, где становится благодаря своей выносливости и декоративности настоящим украшением.
Вертикальная архитектура куста позволяет лиатриде выгодно выделяться на фоне привычных низкорослых растений, добавляя высоты и создавая интересные контрасты. При этом лиатрида неприхотлива: она спокойно растёт на сухих, каменистых почвах, не требует частого полива и не боится жарких летних дней.
Цветение лиатриды длится всё лето — от середины июля до сентября. Плотные колоски цветов, напоминающие перья, привлекают множество опылителей — пчёл, бабочек и шмелей. При этом даже после окончания цветения цветочные кисти сохраняют декоративность, приобретая красивый бронзовый оттенок.
Особое внимание цветоводы обращают на три популярные разновидности лиатриды, которые отлично подходят для наших условий:
Опытные садоводы советуют сажать лиатриду весной или осенью на солнечном месте с лёгкой, хорошо дренированной почвой. Растениям достаточно 30-40 сантиметров пространства, а уход ограничивается только регулярной обрезкой в зимний период. Размножается лиатрида легко — делением куста.
Появление лиатриды на отечественных участках — отличная новость для тех, кто хочет создать сад с эффектными вертикальными акцентами, способный переносить засуху и радовать ярким цветением всё лето подряд. И главное — с этой красотой можно не бояться экспериментировать, ведь её высокая вертикальность всегда в моде!
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