Лайфхаки опытных цветоводов: как сделать петунию невероятно пышной и яркой

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петуния — одна из самых популярных и любимых цветоводов за свою яркую палитру оттенков, длительное цветение и лёгкость ухода. Однако для достижения максимально пышного и красивого цветения важно правильно ухаживать за растением, в том числе — уметь грамотно обрезать. Именно от правильной обрезки зависит, как часто и обильно будут цвести ваши петунии, а также их общее здоровье.

Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Петуния

В этой статье мы расскажем, как правильно обрезать петунии, чтобы получить пышный куст и массу ярких цветов, а также поделимся советами, которые помогут избежать ошибок.

Почему важна обрезка петуний?

Обрезка стимулирует рост новых побегов, формирует густую и аккуратную крону, а также способствует более обильному цветению. Без своевременного укорачивания и удаления засохших цветков и отцветших стеблей растение может перерасти, потерять декоративность и цвести менее активно.

Когда и каким образом обрезать петунии?

Обрезка для формирования куста в начале сезона

После высадки рассадных растений или при пересадке в открытый грунт или контейнер рекомендуется выполнить первую обрезку через 2-3 недели после посадки. Сорвите или укоротите основные верхушки на 1/3 — 1/2 длины, чтобы стимулировать образование боковых побегов и сформировать густой, пышный куст.

Регулярное удаление отцветших цветков (срезка усохших соцветий)

Каждые 5-7 дней удаляйте отцветшие и увядшие цветки. Этот способ называется «обрезкой в цвету» и помогает стимулировать новые пожелтевшие и новые соцветия, продлевая период цветения. Делайте это аккуратно острым ножом или ножницами, чтобы не повредить стебли.

Обрезка для стимулирования повторного цветения

Если хотите, чтобы петуния цвела повторно и лучше ветвилась, укорачивайте длинные побеги на 1/3 — 1/2 длины. Это особенно актуально в середине сезона — в июле-августе.

Осеннее удаление отцветших частей

Перед подготовкой к зимовке или на подготовительном этапе обрезайте все сухие, поврежденные и отцветшие ветви. Можно оставить только мощные и здоровые побеги.

Как правильно обрезать петунии?

Используйте острые, чистые ножницы или секатор, чтобы не травмировать растение и избежать заражения.

Обрезайте чуть выше узла (места соединения листьев с побегом) — это стимулирует рост новых боковых веток.

Не обрезайте слишком сильно — чтобы не истощить растение. Обычно достаточно укорачивания на треть и более.

В случае повреждения или засыхания побегов удаляйте их полностью у основания.

Какие ошибки стоит избегать?

Не обрезайте зимой или в холодное время — это может привести к загниванию.

Не удаляйте все цветки одновременно — растение обязательно нужно оставить часть, чтобы оно могло продолжать цвести.

Не срезайте слишком много — это ослабит растение и замедлит рост.

Правильная обрезка — ключ к пышному и длительному цветению петуний. Регулярное удаление увядших соцветий, формирующая обрезка и укорачивание длинных побегов создадут красивый куст, который будет приятно видеть в любой палитре цветов. Не бойтесь ухаживать за своими любимцами — с правильными знаниями ваша петуния будет радовать яркими красками долгое время!