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Эти удобрения делают томаты гигантами — и стоят почти ничего

2:43
Садоводство

Крупные, налитые томаты, от которых соседи переспрашивают: "Не гибрид ли это?” — вовсе не результат лабораторных чудес. Их можно вырастить и на обычной грядке, если использовать пару простых приёмов. Всё, что нужно — немного сыворотки, луковой шелухи и… дрожжей.

Томаты, помидоры
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Молочная сыворотка — натуральная защита и стимулятор

Сыворотка, оставшаяся после приготовления творога, содержит полезные бактерии и микроэлементы. При разведении с водой в пропорции 1:3 она становится отличным средством против фитофторы. Полив под корень раз в две недели укрепляет иммунитет растений и стимулирует рост плодов.

Нижние листья — убрать без жалости

Как только на кусте появляются завязи, нижнюю листву до первой кисти нужно обрывать. Это позволяет растению направить питательные вещества не в ботву, а в плоды — и томаты растут быстрее и крупнее.

Луковая шелуха — щит для корней

При посадке в каждую лунку стоит добавить горсть луковой шелухи. Это простое средство защитит корневую систему от грибков и создаст благоприятную микрофлору.

Дрожжи — не только на хлеб

Настой из свежих дрожжей (1 пачка на 10 литров воды, настоять сутки) активирует полезные микроорганизмы в почве. После полива томаты буквально "прут": плоды набирают массу, становятся плотными и сочными.

Перепревший навоз и компост — залог мощной рассады

За месяц до высадки в грунт стоит обогатить почву органикой. Томаты любят насыщенную, рыхлую землю. Перепревший навоз или компост создадут идеальную среду для будущих гигантов.

Подвязка и "стресс" — томаты это любят

Не стоит позволять стеблям лежать на земле. Под тяжестью плодов они могут сломаться, а влажность провоцирует болезни. Подвязка мягкими лентами помогает распределить нагрузку. А когда куст образует 4-5 кистей, легкое потягивание вверх повредит мелкие корешки. Этот стресс направит силы растения на ускоренное созревание плодов.

Базилик и календула — ароматные телохранители

Посаженные рядом с томатами, эти растения сбивают с толку тлю и белокрылку. Натуральная защита без химии.

Урожай — вовремя и по плану

Переспевшие плоды тормозят развитие новых. Томаты рекомендуется срывать в стадии бланжевой спелости — дозаривание на подоконнике не повредит вкусу, а куст в ответ даст новые завязи.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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