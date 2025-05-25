Эти удобрения делают томаты гигантами — и стоят почти ничего

Крупные, налитые томаты, от которых соседи переспрашивают: "Не гибрид ли это?” — вовсе не результат лабораторных чудес. Их можно вырастить и на обычной грядке, если использовать пару простых приёмов. Всё, что нужно — немного сыворотки, луковой шелухи и… дрожжей.
Сыворотка, оставшаяся после приготовления творога, содержит полезные бактерии и микроэлементы. При разведении с водой в пропорции 1:3 она становится отличным средством против фитофторы. Полив под корень раз в две недели укрепляет иммунитет растений и стимулирует рост плодов.
Как только на кусте появляются завязи, нижнюю листву до первой кисти нужно обрывать. Это позволяет растению направить питательные вещества не в ботву, а в плоды — и томаты растут быстрее и крупнее.
При посадке в каждую лунку стоит добавить горсть луковой шелухи. Это простое средство защитит корневую систему от грибков и создаст благоприятную микрофлору.
Настой из свежих дрожжей (1 пачка на 10 литров воды, настоять сутки) активирует полезные микроорганизмы в почве. После полива томаты буквально "прут": плоды набирают массу, становятся плотными и сочными.
За месяц до высадки в грунт стоит обогатить почву органикой. Томаты любят насыщенную, рыхлую землю. Перепревший навоз или компост создадут идеальную среду для будущих гигантов.
Не стоит позволять стеблям лежать на земле. Под тяжестью плодов они могут сломаться, а влажность провоцирует болезни. Подвязка мягкими лентами помогает распределить нагрузку. А когда куст образует 4-5 кистей, легкое потягивание вверх повредит мелкие корешки. Этот стресс направит силы растения на ускоренное созревание плодов.
Посаженные рядом с томатами, эти растения сбивают с толку тлю и белокрылку. Натуральная защита без химии.
Переспевшие плоды тормозят развитие новых. Томаты рекомендуется срывать в стадии бланжевой спелости — дозаривание на подоконнике не повредит вкусу, а куст в ответ даст новые завязи.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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