Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто СССР. РАФ-2203 — латвийский минивэн для особых заданий
Не вытягивается ремень безопасности? Поможет простая процедура, которую никто не делает
Вы варите яйца неправильно всю жизнь: этот способ решает сразу три проблемы
Не надо пилить и жечь: простой способ обыграть старый пень
Забудь про освежители: 10 простых трюков, которые реально убирают запах из туалета
Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды
Эти удобрения делают томаты гигантами — и стоят почти ничего
Гренландия открывает двери: новый проект по добыче анортозита
Тепловозы СССР: как железнодорожные монстры меняли страну

Розы без тли и клеща: простой способ, который работает

2:11
Садоводство

На некоторых участках грядки с чесноком мирно соседствуют с пышными кустами роз. На первый взгляд — странное сочетание. Но за ним скрывается продуманная защита: чеснок не только украшает, но и охраняет цветы.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Невидимый щит для роз

Чеснок выделяет фитонциды — летучие соединения, отпугивающие тлю, паутинного клеща и слизней. Вредители обходят такие посадки стороной, словно розы окружены невидимым барьером.

Дополнительный плюс — оздоровление почвы. Чеснок подавляет развитие грибков, которые часто поражают корни роз, особенно в сыром климате или на плотных грунтах.

Как и когда сажать

  • Высаживают чеснок осенью или ранней весной

  • Зубчики располагают в 15-20 см от розовых кустов

  • Лучше размещать посадки с северной или восточной стороны, чтобы не создавать тени

  • Как только появляются стрелки, их обрезают — это усиливает рост луковиц и сохраняет пользу для почвы

К моменту активного роста роз чеснок уже формирует защитный "кокон" и укрепляет окружающую среду.

Что делать после сбора урожая

Даже после выкапывания чеснока эффект остаётся. Корни, оставшиеся в земле, продолжают выделять фитонциды. Поверхность грядки можно замульчировать — это дополнительно сохранит влагу и пользу.

Аромат и союзники

Интересно, что розы, растущие рядом с чесноком, часто обладают более насыщенным ароматом. Это объясняется тем, что фитонциды стимулируют выработку эфирных масел в лепестках.

Для усиления эффекта рядом с розами можно высадить бархатцы или лаванду. Эти растения тоже обладают инсектицидными свойствами и отлично дополняют действие чеснока.

Важно помнить

Чеснок — это профилактика, но не панацея. Если на розах появляются признаки болезней, например мучнистой росы, необходимо применять фунгициды. Комплексный уход всегда эффективнее одной меры.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья
Наука и техника
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Генетический сбой или магия: откуда берутся черепаховые коты
Чизкейк по домашнему: как из бюджетных ингредиентов сделать десерт, достойный витрины
Топ-5 самых необычных блюд Кавказа и Средней Азии времён СССР
Розы без тли и клеща: простой способ, который работает
Секреты притяжения: почему русские женщины вызывают не только восхищение, но и страх у американцев
Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет
Не для слабонервных: как безобидные очки доводят до глаукомы и катаракты
Виноград без лопнувших ягод: как поливать правильно, а не на авось
Один ингредиент, который заменит и молоко, и загуститель: результат как из ресторана
Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.