Розы без тли и клеща: простой способ, который работает

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На некоторых участках грядки с чесноком мирно соседствуют с пышными кустами роз. На первый взгляд — странное сочетание. Но за ним скрывается продуманная защита: чеснок не только украшает, но и охраняет цветы.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Невидимый щит для роз

Чеснок выделяет фитонциды — летучие соединения, отпугивающие тлю, паутинного клеща и слизней. Вредители обходят такие посадки стороной, словно розы окружены невидимым барьером.

Дополнительный плюс — оздоровление почвы. Чеснок подавляет развитие грибков, которые часто поражают корни роз, особенно в сыром климате или на плотных грунтах.

Как и когда сажать

Высаживают чеснок осенью или ранней весной

Зубчики располагают в 15-20 см от розовых кустов

Лучше размещать посадки с северной или восточной стороны, чтобы не создавать тени

Как только появляются стрелки, их обрезают — это усиливает рост луковиц и сохраняет пользу для почвы

К моменту активного роста роз чеснок уже формирует защитный "кокон" и укрепляет окружающую среду.

Что делать после сбора урожая

Даже после выкапывания чеснока эффект остаётся. Корни, оставшиеся в земле, продолжают выделять фитонциды. Поверхность грядки можно замульчировать — это дополнительно сохранит влагу и пользу.

Аромат и союзники

Интересно, что розы, растущие рядом с чесноком, часто обладают более насыщенным ароматом. Это объясняется тем, что фитонциды стимулируют выработку эфирных масел в лепестках.

Для усиления эффекта рядом с розами можно высадить бархатцы или лаванду. Эти растения тоже обладают инсектицидными свойствами и отлично дополняют действие чеснока.

Важно помнить

Чеснок — это профилактика, но не панацея. Если на розах появляются признаки болезней, например мучнистой росы, необходимо применять фунгициды. Комплексный уход всегда эффективнее одной меры.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

