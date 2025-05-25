Как оживить кусты смородины и получить урожай мечты

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже при хорошем уходе смородина нередко разочаровывает дачников скудным урожаем. Ветки пустые, ягоды мелкие и кислые — знакомо? А ведь решение чаще всего кроется в нехватке питания. И обойтись можно без покупных удобрений: помогут два домашних состава.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Подкормка №1 — зольный настой

Первая помощь для смородины — древесная зола. Она насыщает почву калием и фосфором, укрепляет корневую систему и делает вкус ягод насыщеннее.

Как готовить:

Трёхлитровую банку золы залить ведром воды

Настаивать 48 часов

Полученный концентрат развести в пропорции 1:10

Под каждый куст выливать 1-2 литра раствора

Обработка проводится ранней весной, когда почки только начинают распускаться.

Подкормка №2 — крахмальное "молочко"

Во время цветения и завязи ягоды особенно нуждаются в энергии. Здесь пригодится крахмал — он обогащает почву глюкозой, стимулирует рост побегов и увеличивает размер ягод.

Как приготовить:

200 г картофельного крахмала развести в 3 л холодной воды

Варить смесь до загустения на медленном огне, помешивая

Густую массу развести 10 л воды

Перед внесением хорошо увлажнить почву

Вылить до 2 вёдер раствора под каждый куст

Обе подкормки можно чередовать или совмещать с интервалом 10-14 дней. Они не содержат химии, полностью безопасны и подходят даже для старых кустов.

Результат уже в этом сезоне

После таких подкормок смородина оживает: листья становятся насыщенно-зелёными, ветви — крепкими, ягоды — крупными, сладкими и ароматными. Урожай созревает дружно, а кусты радуют даже после нескольких лет затишья.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

