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Как оживить кусты смородины и получить урожай мечты

1:54
Садоводство

Даже при хорошем уходе смородина нередко разочаровывает дачников скудным урожаем. Ветки пустые, ягоды мелкие и кислые — знакомо? А ведь решение чаще всего кроется в нехватке питания. И обойтись можно без покупных удобрений: помогут два домашних состава.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Подкормка №1 — зольный настой

Первая помощь для смородины — древесная зола. Она насыщает почву калием и фосфором, укрепляет корневую систему и делает вкус ягод насыщеннее.

Как готовить:

  • Трёхлитровую банку золы залить ведром воды

  • Настаивать 48 часов

  • Полученный концентрат развести в пропорции 1:10

  • Под каждый куст выливать 1-2 литра раствора

Обработка проводится ранней весной, когда почки только начинают распускаться.

Подкормка №2 — крахмальное "молочко"

Во время цветения и завязи ягоды особенно нуждаются в энергии. Здесь пригодится крахмал — он обогащает почву глюкозой, стимулирует рост побегов и увеличивает размер ягод.

Как приготовить:

  • 200 г картофельного крахмала развести в 3 л холодной воды

  • Варить смесь до загустения на медленном огне, помешивая

  • Густую массу развести 10 л воды

  • Перед внесением хорошо увлажнить почву

  • Вылить до 2 вёдер раствора под каждый куст

Обе подкормки можно чередовать или совмещать с интервалом 10-14 дней. Они не содержат химии, полностью безопасны и подходят даже для старых кустов.

Результат уже в этом сезоне

После таких подкормок смородина оживает: листья становятся насыщенно-зелёными, ветви — крепкими, ягоды — крупными, сладкими и ароматными. Урожай созревает дружно, а кусты радуют даже после нескольких лет затишья.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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