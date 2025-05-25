Как оживить кусты смородины и получить урожай мечты

Даже при хорошем уходе смородина нередко разочаровывает дачников скудным урожаем. Ветки пустые, ягоды мелкие и кислые — знакомо? А ведь решение чаще всего кроется в нехватке питания. И обойтись можно без покупных удобрений: помогут два домашних состава.
Первая помощь для смородины — древесная зола. Она насыщает почву калием и фосфором, укрепляет корневую систему и делает вкус ягод насыщеннее.
Как готовить:
Трёхлитровую банку золы залить ведром воды
Настаивать 48 часов
Полученный концентрат развести в пропорции 1:10
Под каждый куст выливать 1-2 литра раствора
Обработка проводится ранней весной, когда почки только начинают распускаться.
Во время цветения и завязи ягоды особенно нуждаются в энергии. Здесь пригодится крахмал — он обогащает почву глюкозой, стимулирует рост побегов и увеличивает размер ягод.
Как приготовить:
200 г картофельного крахмала развести в 3 л холодной воды
Варить смесь до загустения на медленном огне, помешивая
Густую массу развести 10 л воды
Перед внесением хорошо увлажнить почву
Вылить до 2 вёдер раствора под каждый куст
Обе подкормки можно чередовать или совмещать с интервалом 10-14 дней. Они не содержат химии, полностью безопасны и подходят даже для старых кустов.
После таких подкормок смородина оживает: листья становятся насыщенно-зелёными, ветви — крепкими, ягоды — крупными, сладкими и ароматными. Урожай созревает дружно, а кусты радуют даже после нескольких лет затишья.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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