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Грядки словно перекопаны? Вот кто на самом деле вредит растениям

2:37
Садоводство

Утром листья объедены, а грядки словно кто-то подкапывал? Виновником может быть вовсе не крот, а хитрые вредители, которые действуют скрытно, но эффективно. Некоторые из них работают ночью, другие — под землёй. Разобраться с ними можно только прицельными мерами.

Огород
Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огород

Медведка: подземный саботажник

Это крупное насекомое роет ходы на глубине 10-15 см, перегрызает корни растений и подрывает всю грядку изнутри. Обнаружить её сложно, но помогает проверенный способ: в норы заливают мыльный раствор (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды). После этого вредитель выходит на поверхность.

Для защиты грядок по периметру устанавливают барьеры из шифера или металлической сетки — они останавливают продвижение медведки вглубь участка.

Проволочник: картофельный и морковный враг

Это личинка жука-щелкуна, которая особенно любит кислые почвы и заросли сорняков вроде пырея. Проникая в клубни и корнеплоды, она буквально превращает урожай в решето.

Чтобы отпугнуть проволочника, на участке высаживают горчицу или гречиху. А для вылова используют ловушки — в междурядья помещают куски сырого картофеля. Через неделю в них собираются личинки, которых остаётся только собрать и уничтожить.

Совки: вредители с ночным режимом

Гусеницы этих бабочек выедают стебли и плоды изнутри. Взрослые особи активны ночью, но их можно поймать, развесив на участке ёмкости с забродившим компотом или пивом. Запах привлекает бабочек, и они тонут в жидкости.

Личинки совки подавляются биопрепаратами на основе нематод — они безопасны для растений, но эффективны против гусениц.

Стеклянница: угроза ягодным кустарникам

Этот вредитель поражает смородину и крыжовник. Гусеницы прогрызают ходы внутри побегов, и ветки начинают засыхать. Признак — чернеющая сердцевина внутри ветки.

Поражённые побеги обрезают и сжигают. После цветения кусты опрыскивают настоем полыни (500 г травы на 10 л воды) — запах помогает отпугнуть вредителя.

Профилактика: простые действия — надёжная защита

Чтобы избежать заражения, важно регулярно рыхлить почву, удалять сорняки и чередовать посадки. Иногда обычная осенняя перекопка помогает лучше, чем любые препараты.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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