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Неожиданные враги на огороде: три скрытые болезни, о которых не знают дачники

2:03
Садоводство

Регулярный полив, удобрения и рыхление — казалось бы, всё делается по правилам. Но растения продолжают чахнуть, а листья покрываются пятнами? Виной могут быть скрытые болезни, которые подтачивают здоровье посадок изнутри, действуя медленно, но верно.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Фузариоз: поражение через корни

Одной из таких незаметных угроз является фузариозное увядание. Оно поражает томаты и огурцы через корневую систему, блокируя поступление воды и питательных веществ. Первый тревожный сигнал — пожелтение нижних листьев, которое постепенно поднимается вверх.

Лечение невозможно, но можно защитить соседние кусты. Больные растения следует аккуратно удалить с корнем, а освободившиеся лунки — пролить биофунгицидом на основе сенной палочки.

Корневая гниль: результат переувлажнения

При избыточном поливе и пониженных температурах активизируется корневая гниль. Её сложно заметить сразу: корни превращаются в слизистую массу, а рассада внезапно падает. Основания стеблей становятся водянистыми и мягкими.

Чтобы остановить развитие заболевания, необходимо срочно сократить полив и улучшить дренаж, добавив в почву песок или перлит. Перед посевом важно обрабатывать семена в слабом растворе марганцовки и избегать загущения посадок.

Вирусы: самая коварная угроза

Вирусные болезни не лечатся. Если на листьях перцев появляется мозаика, а у томатов наблюдается курчавость — речь идёт о вирусной инфекции. Единственный способ остановить её распространение — удалить поражённые растения и избавиться от насекомых-переносчиков: тли, трипсов, белокрылки.

Для отпугивания вредителей по периметру грядок можно высадить календулу или бархатцы. Их аромат дезориентирует насекомых и снижает риск заражения.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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