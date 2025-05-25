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Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени

1:27
Садоводство » Советы

Выращивание зелени за три дня кажется невероятным, но азиатские фермеры давно используют такой способ. Всё, что вам нужно — это семена и обычная кухонная губка. Этот метод позволяет прорастать зелени не в земле, а на пористой поверхности, которая сохраняет влагу и обеспечивает быстрый доступ корней к воздуху. Такой подход подходит даже тем, кто никогда не работал с землей.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Возьмите свежую губку без моющих средств, нарежьте ее на квадраты по 5×5 см, положите их на поддон и обильно смочите водой. Посейте семена укропа, кресс-салата или руколы — эти виды быстро всходят. Накройте пленкой, создавая парниковый эффект, и поставьте в теплое место. Уже через 12 часов появятся первые корешки, а через три дня зелень будет готова к сбору.

Почему это работает? В обычной почве семена тратят время на преодоление сопротивления грунта, а здесь корни развиваются свободно, а постоянная влажность ускоряет рост. Метод также предотвращает развитие грибковых заболеваний и привлекает меньше вредителей.

Используют его и азиатские фермеры для выращивания микрозелени, которую добавляют в блюда. Но учтите: зелень на губке быстро вянет, ее лучше срезать непосредственно перед употреблением, чтобы сохранить свежесть.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени
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