Ошибки при подкормке, из-за которых розы теряют запах — и как их исправить

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы — это истинное украшение любого сада, символ красоты и романтики. Особое удовольствие приносит аромат их цветов, наполняющий сад и привлекающий пчел и бабочек. Но что делать, если ваши розы выглядят великолепно, а их аромат разочаровывает? Почему в начале лета ваши розы не пахнут так, как раньше? Ответ часто кроется в неправильной подкормке.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Почему важна подкормка для ароматических свойств роз?

Аромат розы формируется под влиянием комплекса химических веществ, включая эфирные масла, связанные с развитием цветов. Правильная подкормка способствует активному росту и формированию насыщенного, яркого запаха. И наоборот, неправильное питание может подавлять образование ароматических соединений.

Где и какая ошибка — причина отсутствия аромата?

Наиболее распространенная ошибка — использование в начале лета исключительно азотных удобрений или неправильный их подбор.

Почему это плохо?

Избыток азота стимулирует бурный рост зелени, при этом цветы формируются менее насыщенными.

При избытке азота к розам «отнимается» энергия у цветочных ароматов, что делает их цветы менее душистыми.

В результате, вместо яркого, насыщенного запаха, цветы выглядят пышными, но практически без аромата.

Иная ошибка — неправильный подбор удобрений

Использование слабосжжённых, нестабильных или химически богатых удобрений может подавлять производство эфирных масел.

Что делать, чтобы розы снова зацвели ароматом?

Обеспечьте сбалансированную подкормку

В начале лета выбирайте удобрения с равномерным содержанием азота, фосфора и калия, например, комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.

Используйте фосфор и калий для формирования аромата

Фосфор отвечает за развитие корней, бутона и насыщенность цвета, а калий — за синтез эфирных масел.

Не забывайте о микроэлементах

Магний, цинк, медь помогают укрепить пигментацию и аромат.

Поливайте розы водой с добавлением йода или высушенного дрожжевого экстракта

Это стимулирует синтез эфирных масел и усиливает аромат.

Своевременно обрезайте и удаляйте увядшие цветы. Это способствует формированию новых, ароматных бутонов.

Важный совет: не переусердствуйте

Излишняя подкормка — тоже враг аромата. Лучше всего следовать рекомендованным дозам и чередовать подкормки. Не стоит подкармливать розы слишком часто, достаточно один-два раза за сезон специальными удобрениями.

Если ваши розы в начале лета не пахнут так ярко, причина зачастую кроется в неправильной подкормке — избыточном использовании азотных удобрений или неправильном подборе состава. Для восстановления насыщенного аромата важно обеспечить сбалансированное питание с акцентом на фосфор и калий, избегая переизбытка азота. Также не забывайте о микроэлементах и правильных агротехниках.