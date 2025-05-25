Ошибки при подкормке, из-за которых розы теряют запах — и как их исправить

Розы — это истинное украшение любого сада, символ красоты и романтики. Особое удовольствие приносит аромат их цветов, наполняющий сад и привлекающий пчел и бабочек. Но что делать, если ваши розы выглядят великолепно, а их аромат разочаровывает? Почему в начале лета ваши розы не пахнут так, как раньше? Ответ часто кроется в неправильной подкормке.
Аромат розы формируется под влиянием комплекса химических веществ, включая эфирные масла, связанные с развитием цветов. Правильная подкормка способствует активному росту и формированию насыщенного, яркого запаха. И наоборот, неправильное питание может подавлять образование ароматических соединений.
Наиболее распространенная ошибка — использование в начале лета исключительно азотных удобрений или неправильный их подбор.
Использование слабосжжённых, нестабильных или химически богатых удобрений может подавлять производство эфирных масел.
В начале лета выбирайте удобрения с равномерным содержанием азота, фосфора и калия, например, комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.
Фосфор отвечает за развитие корней, бутона и насыщенность цвета, а калий — за синтез эфирных масел.
Излишняя подкормка — тоже враг аромата. Лучше всего следовать рекомендованным дозам и чередовать подкормки. Не стоит подкармливать розы слишком часто, достаточно один-два раза за сезон специальными удобрениями.
Если ваши розы в начале лета не пахнут так ярко, причина зачастую кроется в неправильной подкормке — избыточном использовании азотных удобрений или неправильном подборе состава. Для восстановления насыщенного аромата важно обеспечить сбалансированное питание с акцентом на фосфор и калий, избегая переизбытка азота. Также не забывайте о микроэлементах и правильных агротехниках.
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