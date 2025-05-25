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Почему самая вкусная клубника растёт именно после использования этой добавки

Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых любимых и популярных ягод на даче. Каждый стремится вырастить крупную, красивую и особенно сладкую ягоду. Но немало дачников избегают использовать одну очень полезную добавку, считая её вредной или ненужной. А зря! Именно эта добавка способна существенно повысить сладость и качество урожая клубники.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Какая добавка делает клубнику слаще?

Речь идет о солях аммония, а точнее — о нашатырном спирте (аммиакат). Эта подкормка содержит азот, который жизненно необходим растениям для активного роста и развития. Несмотря на некоторые предрассудки, нашатырный спирт при правильном использовании безопасен и очень эффективен.

Почему дачники боятся использовать нашатырь?

  • Существует мнение, что нашатырь может обжечь корни и листья. Это правда, если применять концентрированный раствор или превышать дозировки.
  • Запах аммиака кажется многим неприятным и пугающим.
  • Некоторые считают, что химия вредна для ягод и их вкуса.

Все эти опасения можно легко избежать, придерживаясь правильных рекомендаций.

Как нашатырь влияет на клубнику?

  • Повышает содержание сахара в ягодах. Азот стимулирует фотосинтез и образование запасов питательных веществ.
  • Укрепляет корневую систему и стимулирует рост листьев, что улучшает питание растения.
  • Повышает иммунитет клубники к болезням и стрессам.

Как правильно использовать нашатырь для клубники?

  • Разводите правильно. Обычно берут 1 столовую ложку нашатырного спирта на 10 литров воды.
  • Поливайте растения под корень, избегая попадания на листья.
  • Лучшее время для подкормки — весна и начало лета, во время активного роста.
  • Не превышайте дозу и частоту: одна-две подкормки за сезон достаточно.

Другие способы улучшить сладость клубники

  • Удобрение компостом и органикой для общего здоровья почвы.
  • Своевременный полив без переувлажнения.
  • Правильный подбор сорта с природной сладостью.

Не стоит бояться использовать нашатырь — эта добавка проверена временем и многими опытными дачниками. Она делает клубнику не только больше, но и слаще, улучшая вкусовые качества ягод. Главное — соблюдать дозировки и технику применения, и ваш урожай порадует вас сочными и ароматными ягодами!

Попробуйте подкормить клубнику нашатырным спиртом и убедитесь сами: от этой добавки ягоды становятся только слаще!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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