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Топ-промахи дачников с нашатырём: что делать нельзя, чтобы не ухудшить урожай

2:47
Садоводство » Советы

Нашатырный спирт (аммиак) — популярное средство среди садоводов и дачников для подкормки растений, борьбы с вредителями и повышения урожайности. Однако у новичков часто возникают ошибки при использовании этого вещества, которые могут привести не только к снижению урожая, но и к повреждению растений. Рассмотрим самые распространённые промахи с нашатырём и их последствия.

Сад, огород
Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Неправильная концентрация раствора

Многие новички разводят нашатырь слишком концентрированно, думая, что «чем больше — тем лучше». На самом деле слишком крепкий раствор может обжечь корни и листья растений, что приводит к увяданию и гибели.

Совет: всегда строго соблюдайте рекомендации по дозировке. Обычно для подкормки на ведро воды берут 1-2 столовые ложки аммиака.

Частое применение без перерывов

Чрезмерное использование нашатырного спирта вызывает накопление аммиака в почве и нарушает её микрофлору. Это приводит к угнетению роста и замедлению развития растений.

Совет: подкармливайте растения нашатырём не чаще, чем 1 раз в 2-3 недели и в ограниченных количествах.

Обработка в неподходящую погоду

Исследования показывают, что опрыскивать растения аммиаком при жаркой погоде или на прямом солнце опасно — вещество быстро испаряется, а сами листья могут получить ожоги.

Совет: лучшее время для обработки — утро или вечер, при пасмурной или прохладной погоде.

Пренебрежение защитой рук и глаз

Нашатырь — химикат, который раздражает слизистые и кожу. Некоторые новички не пользуются перчатками и защитными очками, что способно вызвать ожоги и аллергические реакции.

Совет: всегда используйте средства индивидуальной защиты при работе с аммиаком.

Применение нашатыря для всех культур без учёта особенностей

Разные растения по-разному реагируют на аммиак. Например, картофель и томаты нуждаются в подкормке, а некоторые цветы или ягоды могут пострадать от такого воздействия.

Совет: изучайте рекомендации по подкормке конкретных культур и используйте нашатырь только там, где это необходимо.

Нашатырный спирт — эффективное и доступное средство для улучшения роста растений и борьбы с вредителями. Но неправильное использование может привести к серьёзным проблемам и снизить урожай. Чтобы избежать ошибок:

  • соблюдайте дозировку;  
  • следите за погодными условиями;  
  • не злоупотребляйте подкормками;  
  • используйте средства защиты;  
  • учитывайте особенности конкретных культур.

Уточнения

Нашаты́рь - природный минерал, состоящий из хлорида аммония.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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