Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вам кажется, что змея в саду — это страшно, подумайте еще раз. На самом деле эти рептилии могут стать лучшими помощниками для любого садовода. Их присутствие в вашем участке может быть настоящим благом, особенно если вы боретесь с вредителями, такими как грызуны и насекомые.

Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ медянка

Зачем нужны змеи в саду

Змеи — естественные охотники на грызунов, которые часто повреждают садовые луковицы или урожай. Мелкие змеи, которых не нужно бояться, помогают держать популяцию этих вредителей под контролем. Даже если змея не опасна для человека, она будет выполнять важную роль в экосистеме вашего сада, избавляя его от множества проблемных гостей.

Если вы хотите, чтобы змеи облюбовали ваш участок, они будут рады уютным укрытиям и источникам воды. Это легко организовать, используя старые фанеры, пни или даже куски металлической крыши. Создав для змей комфортную среду, вы получите "живую защиту" для вашего сада.

Как привлечь змей в сад

Привлечение змей — это не трудная задача. Для этого достаточно несколько простых шагов:

Укрытия: змеи любят прятаться, особенно в жаркие дни. Старые материалы, такие как фанера или металлические листы, идеально подойдут для создания убежищ.

Вода: змеи не могут обойтись без воды. Простое питьевое место в саду, например, ванночка для птиц или небольшой фонтанчик, привлечет их в ваш участок.

Уют: чтобы избежать случайных встреч с змеей, важно прогуливать газонокосилку или работать в саду с вниманием, чтобы не повредить вашего нового помощника.

Змеи в саду: как избежать неприятных последствий

Не все змеи опасны, и многие из них совершенно безопасны для человека. Главное — отличать полезных змей от ядовитых, а также быть осторожными, чтобы не повредить их случайно. Для этого полезно изучить, какие виды змей распространены в вашем регионе, чтобы в случае чего уметь правильно реагировать.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

