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Когда сажать огурцы в открытый грунт

2:00
Садоводство » Овощи

Выращивание огурцов в открытом грунте требует правильного выбора времени посадки. Это поможет получить богатый урожай, избежать болезней и обеспечить быстрый рост растений. В этой статье расскажем, когда лучше всего сажать огурцы в конце мая 2025 и начале апреля 2025 года.

Почему важно соблюдать сроки посадки?

Огурцы — теплолюбивая культура, требующая прогретой почвы и стабильной теплой погоды. Посадка в неподходящее время может привести к заморозкам, задержкам в росте и снижению урожайности.

Лучшее время для посадки огурцов

В начале апреля 2025 года

  • Только при устойчивой тёплой погоде: среднесуточная температура не ниже +10°С, и прогноз без ночных заморозков.  
  • Можно высаживать рассаду или сеять семена прямо в грунт после прогрева почвы до +12°С.  
  • В этом периоде важно следить за прогнозами — возможны заморозки, которые опасны для молодых растений.

В конце мая 2025 года

  • Самое благоприятное время для высадки огурцов в открытый грунт.
  • Обычно — с 20 по 31 мая.  
  • В эти дни почва хорошо прогрета, ночные температуры стабильно выше +12°С, а риск заморозков минимален.  
  • Это оптимальные сроки для «уличной» посадки, если вы предварительно подготовили рассаду или сеяли в теплице.

Советы по подготовке к посадке

  • За 1–2 недели до намеченной даты проведите подготовительные работы: разрыхлите почву, добавьте органические удобрения.  
  • Перед посадкой высадите рассаду или посейте семена в хорошо подготовленную почву.  
  • Для защиты от возможных заморозков используйте укрывные материалы — агроволокно, пленку или пластиковые крышки.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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