Когда сажать огурцы в открытый грунт

Выращивание огурцов в открытом грунте требует правильного выбора времени посадки. Это поможет получить богатый урожай, избежать болезней и обеспечить быстрый рост растений. В этой статье расскажем, когда лучше всего сажать огурцы в конце мая 2025 и начале апреля 2025 года.
Почему важно соблюдать сроки посадки?
Огурцы — теплолюбивая культура, требующая прогретой почвы и стабильной теплой погоды. Посадка в неподходящее время может привести к заморозкам, задержкам в росте и снижению урожайности.
Лучшее время для посадки огурцов
В начале апреля 2025 года
Только при устойчивой тёплой погоде: среднесуточная температура не ниже +10°С, и прогноз без ночных заморозков.
Можно высаживать рассаду или сеять семена прямо в грунт после прогрева почвы до +12°С.
В этом периоде важно следить за прогнозами — возможны заморозки, которые опасны для молодых растений.
В конце мая 2025 года
Самое благоприятное время для высадки огурцов в открытый грунт.
Обычно — с 20 по 31 мая.
В эти дни почва хорошо прогрета, ночные температуры стабильно выше +12°С, а риск заморозков минимален.
Это оптимальные сроки для «уличной» посадки, если вы предварительно подготовили рассаду или сеяли в теплице.
Советы по подготовке к посадке
За 1–2 недели до намеченной даты проведите подготовительные работы: разрыхлите почву, добавьте органические удобрения.
Перед посадкой высадите рассаду или посейте семена в хорошо подготовленную почву.
Для защиты от возможных заморозков используйте укрывные материалы — агроволокно, пленку или пластиковые крышки.