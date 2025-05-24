Когда сажать огурцы в открытый грунт

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов в открытом грунте требует правильного выбора времени посадки. Это поможет получить богатый урожай, избежать болезней и обеспечить быстрый рост растений. В этой статье расскажем, когда лучше всего сажать огурцы в конце мая 2025 и начале апреля 2025 года.

Почему важно соблюдать сроки посадки?

Огурцы — теплолюбивая культура, требующая прогретой почвы и стабильной теплой погоды. Посадка в неподходящее время может привести к заморозкам, задержкам в росте и снижению урожайности.

Лучшее время для посадки огурцов

В начале апреля 2025 года

Только при устойчивой тёплой погоде: среднесуточная температура не ниже +10°С, и прогноз без ночных заморозков.

Можно высаживать рассаду или сеять семена прямо в грунт после прогрева почвы до +12°С.

В этом периоде важно следить за прогнозами — возможны заморозки, которые опасны для молодых растений.

В конце мая 2025 года

Самое благоприятное время для высадки огурцов в открытый грунт.

Обычно — с 20 по 31 мая.

В эти дни почва хорошо прогрета, ночные температуры стабильно выше +12°С, а риск заморозков минимален.

Это оптимальные сроки для «уличной» посадки, если вы предварительно подготовили рассаду или сеяли в теплице.

Советы по подготовке к посадке