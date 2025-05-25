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Пересадка роз: когда и как сделать это правильно для пышного цветения

2:54
Садоводство » Цветы

Розы — это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов благодаря своей красоте и аромату. Чтобы ваши розы постоянно радовали пышным цветением и здоровым видом, важно правильно за ними ухаживать, включая своевременную пересадку. 

Посаженный черенок розы
Фото: commons.wikimedia. org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Посаженный черенок розы

Оптимальное время для пересадки роз

Пересаживать розы рекомендуется в такие периоды:

Ранняя весна (до начала активного сокодвижения)

Идеальное время для пересадки — конец марта или апрель, когда почки еще не раскрылись, и растение находится в состоянии покоя. В этот период роза легче переносит стресс и быстро приживается на новом месте.

Осень (за 3–4 недели до первых заморозков)

Поздняя осень — тоже подходящее время для пересадки. Однако важно успеть завершить работу до устойчивых холодов, чтобы корневая система успела укорениться. Во время пересадки лучше выбирать теплый, мягкий день.

В каких случаях нужно пересаживать розы?

  • Если роза растет на одном месте более 5 лет — почва истощается, и растение начинает хуже цвести.  
  • При ухудшении здоровья и болезнях розы, которых нельзя вылечить на месте.  
  • Если вы хотите пересадить розы на другое место из-за изменения планировки сада.  
  • При размножении куста молодыми побегами.  

Как правильно пересаживать розы?

  1. Подготовка места: Выберите солнечное и защищенное от ветров место с плодородной, хорошо дренированной почвой.  
  2. Выкопайте новый посадочный котлован — достаточно просторный для корней, около 50 см в глубину и ширину.  
  3. Аккуратно выкопайте куст с комом земли, стараясь не повредить корни.  
  4. Удалите поврежденные и сухие корни и при необходимости подрежьте слишком длинные.  
  5. Посадите розу в приготовленный котлован, расправьте корни и засыпьте землей, слегка утрамбовывая.  
  6. Обильно полейте посадку и замульчируйте поверхность вокруг куста.  

Советы для успешной пересадки

  • До пересадки хорошо полейте розу на прежнем месте, чтобы корни были насыщены влагой.  
  • После пересадки в первые недели обеспечьте регулярный полив, особенно в теплую погоду.  
  • При необходимости можно использовать стимуляторы укоренения. 
  • Осенью можно укрыть основание куста для защиты от морозов, особенно в регионах с холодным климатом.  

Пересадка роз — важная процедура, помогающая обновить куст, улучшить его здоровье и продлить жизнь растения. Лучшее время для пересадки — ранняя весна или ранняя осень. Следуя простым рекомендациям по выбору времени и правильной посадке, вы сможете сохранить ваши розы красивыми и пышными многие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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