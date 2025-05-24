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На что обращать внимание при сборе лука-семянника, чтобы не разочароваться в урожае

3:11
Садоводство » Советы

Выращивание лука из собственных семян — отличное решение для садоводов, желающих получить качественный и урожайный посадочный материал. Однако не весь лук подходит для сбора семян: важно знать, с каких сортов и как правильно собирать посадочный материал, чтобы избежать разочарований в будущем урожае. 

Виды лука и их семенное размножение

Основные виды лука, из которых собирают семена:

  • Лук репчатый (Allium cepa) — самый распространённый вид. Семена чаще всего собирают именно с него.
  • Лук шалот (Allium ascalonicum) — собирает семена редко, чаще размножается делением.
  • Лук батун и лук порей — эти виды также можно размножать семенами, но семена собирают редко из-за особенностей вегетации и сохранения сортовых качеств.

Какой лук годится для сбора семян?

Сортовой или гибридный лук?

Для успешного выращивания желательно выбирать сортовые растения — то есть те, которые дают стабильный урожай и сохраняют сортовые признаки при размножении. У гибридов (F1) последующие поколения могут сильно отличаться от материнских растений, и урожай получится непредсказуемым.

Здоровые и крепкие растения

Семена нужно брать только с здоровых, непоражённых болезнями и вредителями растений, которые дали хороший урожай. Плохое состояние лука скажется на качестве семян и снизит всхожесть.

Однолетний лук или двулетний?

Репчатый лук — двулетнее растение, и семена он формирует только на второй год после посадки. Чтобы получить семена, выбирают крепкие луковицы, которые перезимовали и весной дали стрелки — цветочные побеги. Собирать семена можно лишь после полного созревания соцветий.

Как правильно собирать и хранить семена лука?

  • Сбор семян проводят, когда зонтики с семенами подсохнут и пожелтеют.
  • Желательно дождаться полного высыхания, чтобы избежать гниения.
  • Семена аккуратно срезают и досушивают в тёплом, хорошо проветриваемом месте.
  • После просушки семена очищают от оболочек и хранят в бумажных пакетах или тканевых мешочках в прохладном и сухом месте.

На что стоит обратить внимание, чтобы не разочароваться в урожае?

  • Не берите семена с гибридных сортов, если хотите сохранить сортовые характеристики.
  • Избегайте семян с мелких, деформированных или больных растений.
  • Помните, что качество семян влияет на всхожесть и развитие сильных растений.
  • Сбор семян с однолетнего лука приносит мало пользы, так как он редко формирует полноценные семена.

Лучше всего собирать семена с устойчивого сортового репчатого лука второго года жизни, выращенного из качественного посадочного материала и выросшего в здоровых условиях. Это позволит получить доброкачественные семена, которые будут давать стабильный урожай в следующий сезон и уменьшит риск разочарований при выращивании.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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