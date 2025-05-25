Ежевика или земляника? Развенчиваем распространённые заблуждения

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В повседневной речи слова «ежевика» и «земляника» часто употребляют как синонимы, хотя на самом деле это два совершенно разных растения и плода. Несмотря на то, что оба вкусные и сладкие, ботанически они настолько же различны, как, например, вишня и черешня.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Ежевика — не то, что многие думают

Тот красный плод, который весной можно увидеть на прилавках, на самом деле не ежевика. Ежевика — это плод шелковицы, дерева рода Morus (самый известный вид — белая шелковица, Morus alba). Это листопадные деревья из семейства шелковичных, изначально происходящие из Азии, преимущественно из Китая, но уже много веков успешно выращиваемые в Европе.

Плоды шелковицы бывают не только красными, но и белыми, розовыми, тёмно-фиолетовыми и даже чёрными в зависимости от сорта. Интересно, что на самом деле эти небольшие сочные ягоды — не настоящие ягоды, а сложные множественные плоды (так называемые «сорусовые»).

Помимо вкусовых качеств, шелковица имеет большое значение в шелководстве — её листья являются любимым кормом тутового шелкопряда. В нашей стране наиболее распространены белая и чёрная шелковица, плоды которой богаты витамином C, антиоксидантами и железом при низкой калорийности.

Земляника (или лесная клубника) — хоть и из того же семейства розоцветных, но совершенно другое растение. Современная садовая земляника (Fragaria × ananassa) появилась в XVIII веке в Европе в результате скрещивания двух американских диких видов — виргинской (Fragaria virginiana) и чилийской (Fragaria chiloensis).

Земляника — многолетнее низкорослое растение, которое распространяется усами. Её плод — красное, сочное, но ботанически не настоящая ягода, а ложное плодовое тело (разросшийся цветоложе), на поверхности которого располагаются маленькие настоящие семена — настоящие плоды.

Вкус земляники варьируется от сладкого до кисло-сладкого, а в кулинарии её используют очень широко: свежей, в вареньях, выпечке, напитках и мороженом. В дикой природе у нас растёт лесная земляника (Fragaria vesca), плоды которой меньше, но аромат более насыщенный. Именно она была первой землей, которую собирали и выращивали люди, хотя в магазинах сегодня доминирует садовая форма.

Почему мы постоянно их путаем?

История и развитие языка сыграли ключевую роль. Первоначально слово «ежевика» в венгерском языке относилось именно к плодам шелковицы, но с ростом популярности земляники — благодаря её яркому красному цвету, аромату и вкусу — люди перенесли это название и на неё. Так и получилось, что в разговорной речи под «ежевикой» часто понимают именно землянику.

Дополнение путаницы вызывает то, что в магазинах землянику часто называют «лесной клубникой», что лишь усиливает смешение понятий. Для бытового потребления это не проблема, но для садоводов и любителей растений важно помнить, что речь идёт о разных растениях с разными потребностями и способами ухода.