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Яркая звезда летнего балкона: как веерная петуния превращает любой уголок в цветочный рай

4:04
Садоводство » Цветы

Если вы мечтаете о неприхотливом, эффектном и ярком оформлении балкона или подоконника, то стоит познакомиться с чудесной веерной петунией — настоящей звездой лета! Её элегантные, расправленные как вееры цветки в оттенках розового, синего, фиолетового и белого превращают любое пространство в яркое и живое произведение искусства. А самое приятное — ухаживать за ней так просто, что даже новичок сможет стать звездой цветочного дизайна.

петуния
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
петуния

Что делает веерную петунию такой особенной? В первую очередь, ее роскошное цветение и легкость ухода. Эта австралийская красавица обильно цвести целое лето, а в подвесных кашпо и цветочных ящиках она выглядит как каскад из драгоценных украшений. Забудьте о постоянном удалении увядших цветов — они легко опадают сами и дают место новым, а растение будет становиться все гуще и ярче.

Лучшее место для сияния

Веерная петуния обожает солнце и тепло — будьте готовы обеспечить ей яркий свет не менее 6-8 часов в день. Идеально подойдет юго-восточный или юго-западный угол вашего балкона или сада. Но будьте внимательны: холод и резкие перепады температуры для нее — настоящая проблема. В наших условиях она выращивается как однолетник, поэтому каждое лето нуждается в свежих посадках.

Эта культура отлично смотрится в миксах с другими солнечными однолетниками, например, вербеной или цинниями, создавая яркую летнюю симфонию красок в контейнерах.

Идеальный субстрат и посадка

Для пышного цветения и крепких побегов выбирайте рыхлую, богатую питательными веществами почву. Можно купить готовый состав или приготовить его самостоятельно — из двух частей земли, одной части компоста и одной части песка. Обязательно позаботьтесь о хорошем дренажном слое: он защитит корни от загнивания и избытка влаги.

Если хотите усилить цветение, после первой волны ярких цветов чуть укорачивайте растение — это стимулирует рост новых побегов и букетов.

Забота и подкормки

Веерная петуния — очень динамичный росток, и ей потребуется регулярный полив. Лучшая практика — поливать рано утром или вечером, чтобы не обжечь листья солнцем. Перед поливом дайте верхнему слою подсохнуть — так корни не пострадают.

Для пышного цветения подкармливайте растение каждый 2-3 раза удобрениями, растворимыми в воде. Особенно хороши комплексные подкормки и гранулированные удобрения с медленным высвобождением — они обеспечивают растению питание на весь сезон.

Выращивание своими руками: как размножить веерную петунию

Если вы хотите попробовать вырастить это чудо самостоятельно, есть проверенные методы. Самый простой — черенкование. Острыми ножницами срежьте побег длиной около 12 см, удалите нижние листья и обработайте срез укоренителем. Затем поместите черенок в смесь земли, компоста и песка (в пропорции 2:1:0,5), держите его в тепле и солнце до появления корней. В дальнейшем молодую рассаду можно пересадить в отдельные контейнеры и наслаждаться красотой уже на следующем году.

А вот посев семян — более сложный и долгий способ, ведь семена очень мелкие, а всходы появляются медленно (от 1 до 2 месяцев). Но кто не любит немного испытаний? В конце концов, результат стоит всех усилий!

Веерная петуния — это не просто цветок, а настоящий летний шедевр, который преобразит любую квартиру, балкон или двор! Попробуйте и удивите всех своей яркой и насыщенной оверкой цветов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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