Как правильно ухаживать за пионами, чтобы они дольше радовали глаз

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы — одни из самых красивых цветов, которые могут украшать наши сады и интерьеры. Чтобы срезанные цветы дольше сохраняли свежесть, полезно знать несколько простых способов продлить их жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Букет пионов

Как ухаживать за пионами?

В сезон пионов многие садоводы и любители цветов любуются ими и собирают из них эффектные букеты для дома. Хотелось бы, чтобы цветы не увядали как можно дольше, хотя полностью этого добиться сложно. Однако немного продлить срок их красоты вполне реально, и для этого достаточно простых домашних методов.

Домашние способы сохранить пионы свежими

Букет пионов выглядит очень эффектно и не требует дополнительных украшений, ведь эти цветы сами по себе очень выразительные. Не удивительно, что многие предпочитают именно их.

Полезные свойства пионов

Чтобы цветы держались дольше, добавьте в воду в вазе по одной чайной ложке уксуса и сахара. Этот домашний кондиционер помогает сохранить цветы свежими дольше времени. Не забывайте также менять воду ежедневно.

Дополнительным средством, которое поможет продлить жизнь пионов, может стать таблетка аспирина, растворенная в воде. Вещества, входящие в состав, снижают размножение бактерий, что способствует более длительному сохранению цветов.

Пионы олицетворяют богатство, здоровье и верность в браке. Такой букет может стать не только украшением, но и приносить счастье и спокойствие.

Лучше всего срезать пионы на рассвете, когда бутоны еще не полностью распустились. После того, как принесете цветы домой, срежьте стебли под углом — так они лучше впитывают воду.

Перед тем как поставить пионы в вазу, тщательно вымойте ее и наполните прохладной водой. Удалите листья со стеблей, которые будут находиться под водой, чтобы избежать гниения. Вазы необходимо мыть каждый день, чтобы не допустить размножения бактерий.

Пионы любят яркое освещение, но избегайте прямых солнечных лучей. Не ставьте вазу в кухню, где могут выделяться вещества, ускоряющие увядание — например, этилен, который выделяют фрукты и овощи.