Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — обычный цветущий кустарник. Пышные соцветия, насыщенная листва, декоративный вид. Но у этого растения дурная слава. Наши предки обходили его стороной, несли подальше от дома и никогда не приносили в жилище. Всё из-за того, что этот куст якобы несёт беды, болезни и неприятности.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain Бузина

Бузина — "дерево смерти" во дворе

Речь идёт о черной бузине. Она живёт до 60 лет, имеет крупные листья с резким запахом и беловатые цветки. Да, растение красиво. Но ещё с древности бузину считали обиталищем нечистых сил. По поверью, дьявол сам вырастил этот куст и поселился в нём. Люди верили: срубишь бузину — навлечёшь беду. Даже просто отдыхать в её тени считалось опасным.

Сильная энергетика — не всегда добрая

Бузина часто использовалась в магических обрядах. Воду после больного выливали под её корни — мол, она вытянет болезнь. А рядом с туалетами и сараями её сажали из-за отпугивающего запаха. Но вот у дома — никогда. Неприятный аромат, суеверия и дурная репутация сделали бузину табу на участке.

Что говорят легенды

Согласно поверью, под кустом можно было найти дьявольские сокровища — золото, которое к утру превращалось в навоз. Бузина насмехалась над жадностью, пугала бедами и притягивала мрак. Даже сегодня садоводы нередко пересаживают этот куст подальше от окон и входа — на всякий случай.

Уточнения

Бузина́ — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae). Ранее его включали в более крупное семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) или выделяли в самостоятельное семейство Бузиновые, либо Адоксовые (Adoxaceae), которые по современной классификации являются устаревшими синонимичными названиями семейства Калиновые. Род включает около 50 видов — 23 в статусе подтверждённых и 27 ожидающих уточнения таксономического положения.



