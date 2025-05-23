Растение, которое превращает жилище в санаторий: секрет с подоконника бабушки

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Он выглядит просто: тонкие дугообразные листья, бело-зелёные полосы и крошечные цветки-звёздочки. Но не дайте внешности вас обмануть — хлорофитум (он же зеленец) — настоящий супергерой среди комнатных растений.

Хлорофитум
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хлорофитум

Почему он должен стоять на вашей кухне

Кухня — место, где запахи смешиваются, влажность скачет, а воздух быстро теряет свежесть. Хлорофитум очищает до 80% микробов и вредных частиц, действует как естественный фильтр и легко переносит капризы климата: и жару, и перепады света.

Поставьте его в подвесной горшок — и получите зелёный водопад, который не только радует глаз, но и помогает дышать легче. А ещё он абсолютно неприхотлив: забудете полить — простит, зальёте — тоже выживет.

Как он размножается

Удивительно просто:

  • Отцветшие побеги образуют крошечные ростки.
  • Срежьте их, поставьте в воду, дождитесь корней.
  • Пересадите в землю — готово!

Размножение возможно и делением куста при пересадке. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в два года.

Немного истории и магии

Хлорофитуму приписывают очищающие и защитные свойства — возможно, именно поэтому он был частым гостем в домах наших бабушек. Это растение с историей в 200 лет, насчитывающее более 200 разновидностей. Цветы у него маленькие, звёздчатые, но вся слава — за листвой. Именно она создаёт визуальный акцент: полосатая, свежая, с лёгким ретро-шармом.

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений. Ранее Хлорофитум относили к семейству Лилейные; но сейчас, по данным Королевских ботанических садов Кью, род относится к семейству Спаржевые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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