Растение, которое превращает жилище в санаторий: секрет с подоконника бабушки

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он выглядит просто: тонкие дугообразные листья, бело-зелёные полосы и крошечные цветки-звёздочки. Но не дайте внешности вас обмануть — хлорофитум (он же зеленец) — настоящий супергерой среди комнатных растений.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хлорофитум

Почему он должен стоять на вашей кухне

Кухня — место, где запахи смешиваются, влажность скачет, а воздух быстро теряет свежесть. Хлорофитум очищает до 80% микробов и вредных частиц, действует как естественный фильтр и легко переносит капризы климата: и жару, и перепады света.

Поставьте его в подвесной горшок — и получите зелёный водопад, который не только радует глаз, но и помогает дышать легче. А ещё он абсолютно неприхотлив: забудете полить — простит, зальёте — тоже выживет.

Как он размножается

Удивительно просто:

Отцветшие побеги образуют крошечные ростки.

Срежьте их, поставьте в воду, дождитесь корней.

Пересадите в землю — готово!

Размножение возможно и делением куста при пересадке. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в два года.

Немного истории и магии

Хлорофитуму приписывают очищающие и защитные свойства — возможно, именно поэтому он был частым гостем в домах наших бабушек. Это растение с историей в 200 лет, насчитывающее более 200 разновидностей. Цветы у него маленькие, звёздчатые, но вся слава — за листвой. Именно она создаёт визуальный акцент: полосатая, свежая, с лёгким ретро-шармом.

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений. Ранее Хлорофитум относили к семейству Лилейные; но сейчас, по данным Королевских ботанических садов Кью, род относится к семейству Спаржевые.

