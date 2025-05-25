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Оружие против тли — в аптечке и на полке: спасаем сад без капли химии

1:32
Садоводство

Маленькая, но коварная — тля может за пару дней изуродовать даже самые ухоженные растения. Листья скручиваются, побеги чахнут, а настроение садовода улетучивается вместе с урожаем. Но отчаиваться не стоит: существует безопасное и мощное средство, которое можно приготовить за пять минут из обычных компонентов.

Тля
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тля

Сода и йод: тандем, от которого вредители бегут

Секрет прост: пищевая сода + йод + мыло. Сода разрушает защиту насекомых и останавливает их размножение. Йод проникает в их систему и буквально выключает жизнедеятельность. А мыло помогает раствору лучше удерживаться на листьях.

Как приготовить средство от тли

  • 10 л тёплой воды

  • 2 ст. л. соды

  • 1 ч. л. йода

  • 1 ст. л. хозяйственного мыла

Сначала растворите мыло в горячей воде, затем добавьте соду, тщательно размешайте. Йод введите последним — предварительно разбавив в отдельной ёмкости.

Как применять

Залейте смесь в распылитель с мелкой насадкой. Обрабатывайте растения рано утром, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Уже через несколько часов тля станет вялой, а на следующий день её просто не будет.

Важно: не опрыскивайте в жару, не увеличивайте дозировку йода. Для комнатных растений раствор делайте в 4 раза слабее, а почву закрывайте плёнкой.

Уточнения

Тли — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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