Ароматный боец с сорняками: как вырастить тимьян, который делает всё сам

Если вы ищете растение, которое красиво цветёт, не требует сложного ухода, пахнет свежестью и лечит — ползучий тимьян заслуживает место в вашем саду. Этот душистый "коврик" способен не только украсить дорожки, но и отпугнуть вредителей, ароматизировать воздух и даже заменить антисептик.
Тимьян ползучий образует плотный зелёный покров, который в сезон усыпан мелкими цветами — от белых до насыщенно розовых. Он вечно зелёный, компактный, не боится засухи и быстро подавляет сорняки.
А ещё он:
Съедобен и придаёт вкус блюдам;
Содержит тимол — натуральный антисептик;
Подходит для косметики и отпугивания комаров;
Прекрасно растёт между плитками, в трещинах, на альпийских горках и в горшках.
Растение любит солнце и лёгкую, дренированную почву. Посадите его весной или осенью, не допускайте застоя влаги, добавьте песок в горшок — и результат не заставит себя ждать. Размножать лучше не семенами, а рассадой в контейнерах.
В первый сезон нужен умеренный полив и защита от сильных дождей. Зато потом — минимум забот: подрезать по краям и удалять старые побеги. Зимует без проблем, если не залит.
Тимья́н — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.
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