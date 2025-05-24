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Ароматный боец с сорняками: как вырастить тимьян, который делает всё сам

1:23
Садоводство

Если вы ищете растение, которое красиво цветёт, не требует сложного ухода, пахнет свежестью и лечит — ползучий тимьян заслуживает место в вашем саду. Этот душистый "коврик" способен не только украсить дорожки, но и отпугнуть вредителей, ароматизировать воздух и даже заменить антисептик.

Тимьян
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тимьян

Чем он хорош

Тимьян ползучий образует плотный зелёный покров, который в сезон усыпан мелкими цветами — от белых до насыщенно розовых. Он вечно зелёный, компактный, не боится засухи и быстро подавляет сорняки.

А ещё он:

  • Съедобен и придаёт вкус блюдам;

  • Содержит тимол — натуральный антисептик;

  • Подходит для косметики и отпугивания комаров;

  • Прекрасно растёт между плитками, в трещинах, на альпийских горках и в горшках.

Где и как посадить

Растение любит солнце и лёгкую, дренированную почву. Посадите его весной или осенью, не допускайте застоя влаги, добавьте песок в горшок — и результат не заставит себя ждать. Размножать лучше не семенами, а рассадой в контейнерах.

Как ухаживать

В первый сезон нужен умеренный полив и защита от сильных дождей. Зато потом — минимум забот: подрезать по краям и удалять старые побеги. Зимует без проблем, если не залит.

Уточнения

Тимья́н — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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