Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вам кажется, что пионы и розы уже стали частью земной рутины, возможно, пора взглянуть на сад с новой — космической — перспективы. Сегодня мы отправляемся в ботаническое путешествие к звёздам, где среди грядок рождаются галактики, а среди клумб распускаются туманности. Представляем вам 5 необычных растений, которые не только преобразят ваш участок, но и вызовут у соседей искреннее восхищение.

Фото: Designed by Freepik by cloud7days, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петунья

Черная петуния "Black Velvet" — бархат ночи

Это растение будто вобрало в себя бездну космоса. Глубокий чёрный цвет лепестков, матовый и бархатистый, словно поглощает свет. Такой пигмент — редкость в природе и результат кропотливой селекции.

Где сажать? Идеально смотрится в кашпо и подвесных корзинах.

С кем сочетать? С белыми и серебристыми растениями — получится визуальный эффект "звёздной ночи".

Что напоминает? Космическую бездну, где рождаются галактики.

Трициртис коротковолосистый — цветок из туманности

Этот многолетник по праву носит прозвище "садовая орхидея". Его пятнистые цветки похожи на экзотические астрообразы, будто парящие в атмосфере чужой планеты. Цветёт осенью, когда большинство растений уже отцвели — редкость и ценность.

Где сажать? В полутени, на влажной и питательной почве.

Когда цветёт? Сентябрь-октябрь.

Что напоминает? Туманности — звёздные колыбели Вселенной.

Целозия гребенчатая — пылающий акцент

Это растение — чистая энергия. Его соцветия напоминают кораллы или петушиные гребни, а в пёстрой палитре — алые, золотые, оранжевые оттенки. В ландшафте целозия — как вспышка сверхновой.

Где сажать? На солнечных клумбах, в хорошо дренированных почвах.

Что напоминает? Галактические вихри, рукава звёздных скоплений.

Эремурус мощный — вертикальный взлёт

Также известен как "лилия-свеча". Его высокие соцветия буквально устремляются вверх, как ракета на стартовой площадке. Он доминирует в композиции и становится живым маяком в саду.

Где сажать? На открытых, солнечных участках.

Высота: до 2 метров.

Что напоминает? Космическую ракету, взмывающую в небо.

Молодило кровельное — каменная роза с другой планеты

Суккулент с розетками мясистых листьев — идеален для создания инопланетных ландшафтов. Напоминает марсианские кратеры или структуру чужеродных растений.

Где сажать? На каменистых участках, в альпийских горках и контейнерах.

Что напоминает? Поверхность Луны или ландшафт далёкой планеты.

Откройте сад как портал в космос

Экспериментируйте, смешивайте привычное с необычным, создавайте в саду сюжеты, от которых захватывает дух. Пусть ваши грядки станут местом не только отдыха, но и вдохновения!

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

