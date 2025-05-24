Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику

Клубничные грядки могут выглядеть пышно, зелено и обнадёживающе — а ягод на них по-прежнему мало. Знакомо? Причина, скорее всего, кроется не в погоде и не в сортах, а в том, что на грядке слишком много кустов, которые не хотят плодоносить.
Многие дачники замечают: кустов становится всё больше, а урожай — всё меньше. Это может быть связано с тем, что на грядке преобладают малопродуктивные растения, которые только создают зелёную массу и вытягивают ресурсы, не давая урожая.
Часто такие кусты в народе называют "мужскими", хотя с научной точки зрения клубника — культура обоеполая. Тем не менее, различие между плодоносящими и неплодоносящими кустами действительно есть — и оно важно!
Полностью избавляться от них нельзя: примерно 10% таких кустов нужны для качественного опыления. Но если их слишком много — урожаю неоткуда взяться.
Признаки малопродуктивных ("мужских") кустов:
Листья ярко-зелёные, крупные, мясистые;
Цветки также крупные, но ягод — мало и они мелкие;
Обилие усов уже с июня;
Розетка с вытянутым "сердечком";
Бурное развитие вегетативной массы — но почти без отдачи плодов.
Определите соотношение плодоносящих и неплодоносящих кустов;
Избыточные "мужские" кусты удалите;
Контролируйте рост усов — до середины июля удаляйте их полностью;
Оставляйте на размножение только поздние усы, чаще они принадлежат продуктивным кустам.
Осматривайте розетки: избегайте экземпляров с вытянутым "сердечком";
Выбирайте компактные, сильные растения с хорошо сформированной корневой системой.
Баланс — ключ к успеху. Не позволяйте малопродуктивным кустам вытеснить тех, что действительно работают. Вовремя замечайте "лишних" — и ваш урожай обязательно порадует.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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