Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубничные грядки могут выглядеть пышно, зелено и обнадёживающе — а ягод на них по-прежнему мало. Знакомо? Причина, скорее всего, кроется не в погоде и не в сортах, а в том, что на грядке слишком много кустов, которые не хотят плодоносить.

Фото: Own work by Dinkum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубника

Почему клубники много, а ягод — нет

Многие дачники замечают: кустов становится всё больше, а урожай — всё меньше. Это может быть связано с тем, что на грядке преобладают малопродуктивные растения, которые только создают зелёную массу и вытягивают ресурсы, не давая урожая.

Часто такие кусты в народе называют "мужскими", хотя с научной точки зрения клубника — культура обоеполая. Тем не менее, различие между плодоносящими и неплодоносящими кустами действительно есть — и оно важно!

Что нужно знать о "мужских" кустах

Полностью избавляться от них нельзя: примерно 10% таких кустов нужны для качественного опыления. Но если их слишком много — урожаю неоткуда взяться.

Признаки малопродуктивных ("мужских") кустов:

Листья ярко-зелёные, крупные, мясистые;

Цветки также крупные, но ягод — мало и они мелкие;

Обилие усов уже с июня;

Розетка с вытянутым "сердечком";

Бурное развитие вегетативной массы — но почти без отдачи плодов.

Что делать

На грядке

Определите соотношение плодоносящих и неплодоносящих кустов;

Избыточные "мужские" кусты удалите;

Контролируйте рост усов — до середины июля удаляйте их полностью;

Оставляйте на размножение только поздние усы, чаще они принадлежат продуктивным кустам.

При покупке рассады

Осматривайте розетки: избегайте экземпляров с вытянутым "сердечком";

Выбирайте компактные, сильные растения с хорошо сформированной корневой системой.

Секрет обильного урожая

Баланс — ключ к успеху. Не позволяйте малопродуктивным кустам вытеснить тех, что действительно работают. Вовремя замечайте "лишних" — и ваш урожай обязательно порадует.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

