Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последний выдох планеты: Америка намерена уничтожить экологию
Томаты, которым позавидуют все соседи: молоко и йод спасают урожай от катастрофы
Сотни километров — как на одном дыхании: простой план без кофеина
Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений
Международный мост Благовещенск — Хэйхэ: Амурская область планирует поставлять до 500 тыс. тонн СПГ в Китай
Продажа века: Зеленский отдал США всё — и вы не поверите, что ещё в нагрузку
Этот дом — мечта владельца и спасение для современного дизайна: удивительная вилла в Афинах
11 лет ожидания: премьера Дьявол носит Prada 2 и секреты сюжета
Посмотреть правде в глаза: Америка назвала виновника украинского конфликта

Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику

2:12
Садоводство

Клубничные грядки могут выглядеть пышно, зелено и обнадёживающе — а ягод на них по-прежнему мало. Знакомо? Причина, скорее всего, кроется не в погоде и не в сортах, а в том, что на грядке слишком много кустов, которые не хотят плодоносить.

Клубника
Фото: Own work by Dinkum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Почему клубники много, а ягод — нет

Многие дачники замечают: кустов становится всё больше, а урожай — всё меньше. Это может быть связано с тем, что на грядке преобладают малопродуктивные растения, которые только создают зелёную массу и вытягивают ресурсы, не давая урожая.

Часто такие кусты в народе называют "мужскими", хотя с научной точки зрения клубника — культура обоеполая. Тем не менее, различие между плодоносящими и неплодоносящими кустами действительно есть — и оно важно!

Что нужно знать о "мужских" кустах

Полностью избавляться от них нельзя: примерно 10% таких кустов нужны для качественного опыления. Но если их слишком много — урожаю неоткуда взяться.

Признаки малопродуктивных ("мужских") кустов:

  • Листья ярко-зелёные, крупные, мясистые;

  • Цветки также крупные, но ягод — мало и они мелкие;

  • Обилие усов уже с июня;

  • Розетка с вытянутым "сердечком";

  • Бурное развитие вегетативной массы — но почти без отдачи плодов.

Что делать

На грядке

  • Определите соотношение плодоносящих и неплодоносящих кустов;

  • Избыточные "мужские" кусты удалите;

  • Контролируйте рост усов — до середины июля удаляйте их полностью;

  • Оставляйте на размножение только поздние усы, чаще они принадлежат продуктивным кустам.

При покупке рассады

  • Осматривайте розетки: избегайте экземпляров с вытянутым "сердечком";

  • Выбирайте компактные, сильные растения с хорошо сформированной корневой системой.

Секрет обильного урожая

Баланс — ключ к успеху. Не позволяйте малопродуктивным кустам вытеснить тех, что действительно работают. Вовремя замечайте "лишних" — и ваш урожай обязательно порадует.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Последний выдох планеты: Америка намерена уничтожить экологию
Томаты, которым позавидуют все соседи: молоко и йод спасают урожай от катастрофы
Сотни километров — как на одном дыхании: простой план без кофеина
Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику
Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений
Международный мост Благовещенск — Хэйхэ: Амурская область планирует поставлять до 500 тыс. тонн СПГ в Китай
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО
Продажа века: Зеленский отдал США всё — и вы не поверите, что ещё в нагрузку
Этот дом — мечта владельца и спасение для современного дизайна: удивительная вилла в Афинах
11 лет ожидания: премьера Дьявол носит Prada 2 и секреты сюжета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.