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Эта специя делает плов ароматным, а герань — пышной: всего одна ложка в воду

1:29
Садоводство

На кухне у каждой хозяйки найдётся эта золотистая специя — и, как оказалось, она может не только добавлять вкус в плов, но и возвращать к жизни усталые и вялые герани. Да, речь о куркуме. Секрет в простом растворе, который действует как натуральный энергетик для растений: укрепляет корни, делает листья насыщенно-зелёными, а стебли — упругими и крепкими.

Герань
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Герань

Как приготовить волшебную воду

Разведите 1 ч. л. куркумы на 1 литр воды. Этого хватит, чтобы заменить магазинное удобрение. Поливайте под корень, только когда почва уже влажная — 5 ложек на куст, не больше. Куркума не только подкармливает, но и защищает от грибков и гнили. Уже через 2 недели герань меняется: листья толстеют, а стебли перестают вытягиваться.

Хотите усилить эффект? Добавьте 1–2 таблетки глицина — это ускорит рост и придаст растению стойкости к стрессу. А бутоны начнут появляться даже у молодых черенков.

Бонусы из кухни и аптеки

  • Дрожжи + сахар: полстакана сахара + 100 г свежих дрожжей на 3 л воды. Дайте перебродить, разведите в 10 л воды и поливайте по 1 стакану в неделю.

  • Борная кислота: 1 г на литр воды — мощный стимулятор цветения. Под корень или по листу, в зависимости от задачи.

Уточнения

Гера́нь — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах). Цветки имеют пять лепестков и окрашены в белый, розовый, фиолетовый или синий цвет, часто с характерными прожилками.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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