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Эти деревья могут испортить фундамент и вызвать пожар. Нормы посадки, о которых не все знают

Садоводство

Посадка деревьев на дачном участке — дело важное и увлекательное. Но чтобы ваши посадки не стали причиной проблем, нужно учитывать не только красоту и плодоношение, но и противопожарные нормы, строительные регламенты и биологические особенности растений.

Клен платан
Фото: commons.wikimedia.org by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клен платан

Не только красиво, но и безопасно: что нужно знать перед посадкой

Спонтанно сажать деревья рядом с домом или забором — ошибка, которая может обернуться дорогостоящими последствиями. Например:

  • Корни могут повредить фундамент, дренаж или водопровод;

  • Кроны затеняют окна и мешают вентиляции;

  • Старые и больные деревья могут упасть во время ветра и разрушить крышу или забор;

  • Опавшие листья и хвоя забивают водостоки, а ветви становятся "трамплином" для грызунов и насекомых;

  • Пожароопасные деревья (ель, сосна, тополь) увеличивают риск возгорания рядом с домом.

Какие нормативы нужно соблюдать

Согласно СП 53.13330.2019, действующему Свод правил, устанавливаются расстояния от посадок до границ участка. Это необходимо, чтобы не затенять соседей и соблюдать нормы инсоляции.

Однако расстояния от посадок до собственных построек каждый дачник должен определять сам — и здесь стоит быть особенно осторожным.

Рекомендованные расстояния от деревьев до строений

Чтобы избежать проблем с фундаментом, кровлей и коммуникациями, ориентируйтесь на следующие безопасные дистанции:

  • Плодовые деревья (высокорослые) — 10 метров

  • Карликовые плодовые — 3-4 метра

  • Сосна, ель (высокорослые) — 7-8 метров

  • Карликовые хвойные — 1,5-2 метра

  • Береза — от 10 метров

  • Клен, ясень — от 20 метров

  • Дуб — от 30 метров

Эти данные основаны на практике специалистов и реальных последствиях неправильной посадки.

Подходите к выбору с умом

Прежде чем купить саженцы, обязательно:

  • Узнайте, какой будет корневая система во взрослом состоянии;

  • Оцените тип почвы на участке;

  • Представьте, как будет выглядеть ваш сад через 10-15 лет;

  • Если сомневаетесь — обратитесь к ландшафтному дизайнеру или специалисту по агротехнике.

Пренебрежение этими правилами может привести не только к трещинам в стенах, но и к судебным спорам с соседями. Заранее продуманное размещение — залог не только красоты, но и безопасности!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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