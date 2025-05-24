Сад без таблеток: как простые травы превращаются в домашнюю аптечку

Сад с лекарственными травами — это не просто аромат и зелень. Это домашняя аптека, которая может успокоить нервы, унять боль в животе и даже облегчить простуду. Некоторые из этих зелёных помощников растут на даче у многих — просто мы не всегда знаем, на что они способны.
Ромашка
Заварите цветки, и получите чай для сна и спокойствия. Хороша при нервных расстройствах желудка и бессоннице.
Укроп (фенхель)
Если мучают спазмы и тяжесть после еды — настой из семян действует мягко и эффективно. А ещё освежает дыхание.
Эстрагон (французский)
Стимулирует пищеварение, помогает расщеплять жиры. Отличный компаньон для тяжёлых блюд.
Чеснок
Настоящий щит для сосудов: снижает холестерин и предотвращает образование тромбов при регулярном употреблении.
Иссоп
Поможет при кашле и простуде. Заварите листья в чай — но не используйте при беременности.
Мята
Лучшее средство от вздутия и тяжести. Просто заварите горсть листьев и накройте крышкой — чтобы сохранить эфирные масла.
Розмарин
Забудьте про забывчивость: чай из свежих листьев улучшает память и облегчает похмелье. Главное — в меру.
Лаванда
Успокаивает и тело, и душу. Добавьте в ванну — и получите домашный СПА-эффект.
Мелисса
Мягкий природный антидепрессант. Чай из листьев помогает при нервозности и плохом сне.
Полы́нь эстраго́нная, или эстраго́н — многолетнее травянистое растение, вид рода Полынь семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae).
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