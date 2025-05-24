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Сад без таблеток: как простые травы превращаются в домашнюю аптечку

1:37
Садоводство

Сад с лекарственными травами — это не просто аромат и зелень. Это домашняя аптека, которая может успокоить нервы, унять боль в животе и даже облегчить простуду. Некоторые из этих зелёных помощников растут на даче у многих — просто мы не всегда знаем, на что они способны.

Ромашка
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ромашка

Что стоит посадить — и зачем

Ромашка
Заварите цветки, и получите чай для сна и спокойствия. Хороша при нервных расстройствах желудка и бессоннице.

Укроп (фенхель)
Если мучают спазмы и тяжесть после еды — настой из семян действует мягко и эффективно. А ещё освежает дыхание.

Эстрагон (французский)
Стимулирует пищеварение, помогает расщеплять жиры. Отличный компаньон для тяжёлых блюд.

Чеснок
Настоящий щит для сосудов: снижает холестерин и предотвращает образование тромбов при регулярном употреблении.

Иссоп
Поможет при кашле и простуде. Заварите листья в чай — но не используйте при беременности.

Мята
Лучшее средство от вздутия и тяжести. Просто заварите горсть листьев и накройте крышкой — чтобы сохранить эфирные масла.

Розмарин
Забудьте про забывчивость: чай из свежих листьев улучшает память и облегчает похмелье. Главное — в меру.

Лаванда
Успокаивает и тело, и душу. Добавьте в ванну — и получите домашный СПА-эффект.

Мелисса
Мягкий природный антидепрессант. Чай из листьев помогает при нервозности и плохом сне.

Уточнения

Полы́нь эстраго́нная, или эстраго́н — многолетнее травянистое растение, вид рода Полынь семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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