Сад без таблеток: как простые травы превращаются в домашнюю аптечку

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад с лекарственными травами — это не просто аромат и зелень. Это домашняя аптека, которая может успокоить нервы, унять боль в животе и даже облегчить простуду. Некоторые из этих зелёных помощников растут на даче у многих — просто мы не всегда знаем, на что они способны.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ромашка

Что стоит посадить — и зачем

Ромашка

Заварите цветки, и получите чай для сна и спокойствия. Хороша при нервных расстройствах желудка и бессоннице.

Укроп (фенхель)

Если мучают спазмы и тяжесть после еды — настой из семян действует мягко и эффективно. А ещё освежает дыхание.

Эстрагон (французский)

Стимулирует пищеварение, помогает расщеплять жиры. Отличный компаньон для тяжёлых блюд.

Чеснок

Настоящий щит для сосудов: снижает холестерин и предотвращает образование тромбов при регулярном употреблении.

Иссоп

Поможет при кашле и простуде. Заварите листья в чай — но не используйте при беременности.

Мята

Лучшее средство от вздутия и тяжести. Просто заварите горсть листьев и накройте крышкой — чтобы сохранить эфирные масла.

Розмарин

Забудьте про забывчивость: чай из свежих листьев улучшает память и облегчает похмелье. Главное — в меру.

Лаванда

Успокаивает и тело, и душу. Добавьте в ванну — и получите домашный СПА-эффект.

Мелисса

Мягкий природный антидепрессант. Чай из листьев помогает при нервозности и плохом сне.

Уточнения

Полы́нь эстраго́нная, или эстраго́н — многолетнее травянистое растение, вид рода Полынь семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae).



