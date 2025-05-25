Игры с огнём — штраф до 800 тысяч: проверьте, не нарушаете ли вы закон

С приходом весны в Россию вместе с теплом приходит и серьёзное испытание — опасность ландшафтных и лесных пожаров. Именно в этот период в большинстве регионов вводится особый противопожарный режим. Его цель — минимизировать риски и не допустить трагедий, к которым может привести даже одна искра на сухой траве.
Это комплекс ограничений и мер, которые вводятся властями при повышенной пожарной опасности:
Ограничение доступа в леса;
Запрет на разведение костров и сжигание мусора;
Запрет на проведение пожароопасных работ;
Усиленный контроль и инспекции со стороны МЧС;
Повышенная готовность пожарных подразделений.
Режим вводится на определённый срок, который зависит от ситуации в регионе. Информацию о его действии всегда можно уточнить на сайтах местных администраций, в лесничествах и у сотрудников МЧС.
Садоводческие товарищества (СНТ) часто граничат с полями, лесами и участками с сухой растительностью. Достаточно одной искры — и огонь за считаные минуты охватит постройки, хозяйственные постройки и даже жилые дома.
Одна из самых распространённых причин весенних пожаров — сжигание травы и мусора. А если при этом рядом нет огнетушителя, огонь не ограничен, а наблюдение формальное — беды не избежать.
запас воды (например, бочка);
первичные средства тушения (лопата, ведро, огнетушитель);
исправный огнетушитель (убедитесь, что он соответствует нормам).
Расскажите всем членам семьи, включая детей, как действовать при пожаре.
Объясните опасность игр с огнём, спичками, зажигалками.
Не оставляйте детей без присмотра — особенно в жаркую, сухую погоду.
По ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрены штрафы:
гражданам — от 10 000 до 20 000 ₽;
должностным лицам — от 30 000 до 60 000 ₽;
юридическим лицам — от 400 000 до 800 000 ₽.
Если же пожар повлёк за собой ущерб или жертвы, возможна уголовная ответственность.
Сразу звоните по телефону 101 или 112. Сообщите:
где находится очаг;
что именно горит;
есть ли угроза людям.
Пожарная безопасность — это не формальность, а обязанность каждого. Не рискуйте собой, близкими и своим домом.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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