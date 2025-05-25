Игры с огнём — штраф до 800 тысяч: проверьте, не нарушаете ли вы закон

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом весны в Россию вместе с теплом приходит и серьёзное испытание — опасность ландшафтных и лесных пожаров. Именно в этот период в большинстве регионов вводится особый противопожарный режим. Его цель — минимизировать риски и не допустить трагедий, к которым может привести даже одна искра на сухой траве.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal пожар

Что такое особый противопожарный режим и зачем он нужен

Это комплекс ограничений и мер, которые вводятся властями при повышенной пожарной опасности:

Ограничение доступа в леса;

Запрет на разведение костров и сжигание мусора;

Запрет на проведение пожароопасных работ;

Усиленный контроль и инспекции со стороны МЧС;

Повышенная готовность пожарных подразделений.

Режим вводится на определённый срок, который зависит от ситуации в регионе. Информацию о его действии всегда можно уточнить на сайтах местных администраций, в лесничествах и у сотрудников МЧС.

Почему садоводам стоит быть особенно внимательными

Садоводческие товарищества (СНТ) часто граничат с полями, лесами и участками с сухой растительностью. Достаточно одной искры — и огонь за считаные минуты охватит постройки, хозяйственные постройки и даже жилые дома.

Одна из самых распространённых причин весенних пожаров — сжигание травы и мусора. А если при этом рядом нет огнетушителя, огонь не ограничен, а наблюдение формальное — беды не избежать.

Основные правила пожарной безопасности в СНТ

Мангал или барбекю — не ближе 5 метров от построек и легко воспламеняющихся объектов. Обязательно расчистите вокруг площадку, держите наготове ведро с водой, песок или огнетушитель.

Регулярно убирайте сухую растительность и мусор на участке и по его периметру. Обратите внимание на границы с лесом — там особенно важно наличие минерализованной полосы шириной не менее 1,4 м.

На каждом участке должны быть

запас воды (например, бочка);

первичные средства тушения (лопата, ведро, огнетушитель);

исправный огнетушитель (убедитесь, что он соответствует нормам).

Обучите близких

Расскажите всем членам семьи, включая детей, как действовать при пожаре.

Объясните опасность игр с огнём, спичками, зажигалками.

Не оставляйте детей без присмотра — особенно в жаркую, сухую погоду.

Ответственность за нарушение противопожарного режима

По ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

гражданам — от 10 000 до 20 000 ₽;

должностным лицам — от 30 000 до 60 000 ₽;

юридическим лицам — от 400 000 до 800 000 ₽.

Если же пожар повлёк за собой ущерб или жертвы, возможна уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем возгорания:

Сразу звоните по телефону 101 или 112. Сообщите:

где находится очаг;

что именно горит;

есть ли угроза людям.

Пожарная безопасность — это не формальность, а обязанность каждого. Не рискуйте собой, близкими и своим домом.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

