Эти три природные подсказки помогут посадить овощи вовремя. Присмотритесь к деревьям

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Погода весной капризна: то солнышко греет, то заморозки неожиданно возвращаются. Но у садоводов есть секретное оружие — сама природа. Если прислушаться и присмотреться, она точно подскажет, когда лучше браться за посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Природные подсказки — старинные и точные

Многие опытные дачники не первый год сверяются не с календарём, а с природными приметами. Вот несколько проверенных временем ориентиров:

Распустились листочки на дубе? Самое время сеять фасоль, огурцы, кабачки и тыкву.

Цветёт сирень? Значит, можно высаживать рассаду томатов в теплицы и парники.

Зацвела рябина? Добро пожаловать на грядку: томаты, перец, баклажаны — можно высаживать в открытый грунт.

Эти приметы формировались веками и нередко оказываются точнее прогноза синоптиков. Ведь растения в природе реагируют на реальное состояние окружающей среды: температуру почвы, влажность, длину светового дня.

Делимся опытом и наблюдениями

А какие сигналы природы подсказывают вам, когда пора сажать? Может, у вас есть семейные секреты, наблюдения от бабушек и дедушек или собственные лайфхаки? Соберем вместе народную энциклопедию природных подсказок — и пусть каждый дачник получит свой богатый урожай.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

