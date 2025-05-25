Что нужно сделать, чтобы рассада не погибла? Вся правда о весенней дезинфекции теплицы

4:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна уже уверенно стучится в двери, а вместе с ней приходит время переселения рассады с подоконников в теплицы. Готовы ли ваши "парники" к приёму новых жильцов? Если вы ещё не начали подготовку, сейчас самое время этим заняться — от этого зависит здоровье будущих растений и, как следствие, качество и объём урожая.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

Почему подготовка теплицы — не формальность, а необходимость

Даже самые крепкие и здоровые саженцы могут не прижиться, если теплица не приведена в порядок. Грибковые заболевания, вредители и плохая вентиляция — всё это может уничтожить ваши труды за считанные дни. Не стоит рисковать: весна — идеальное время для генеральной подготовки.

Этап 1. Уборка и ревизия конструкции

Начните с генеральной уборки:

Осмотрите каркас: нет ли повреждений, коррозии, облупившейся краски?

Если есть мох, плесень или ржавчина — удалите их.

Каркас нужно промыть мягким мыльным раствором, используя щётку с щетиной средней жёсткости.

Не забудьте про покрытие — поликарбонат или плёнку: помойте тёплой водой с мягким моющим средством. Абразивы — под запретом.

Если нашли трещины — сразу замените повреждённые участки. Чистая и целая теплица — это не только аккуратность, но и больше света для растений.

Этап 2. Проверка вентиляции и доступа

Форточки и двери должны открываться без усилий. Если есть автоматическая система вентиляции — проверьте её работу. Это особенно важно: плохая циркуляция воздуха провоцирует конденсат, а он — прямой путь к грибкам.

Этап 3. Очистка от остатков и мусора

Уберите всё, что осталось с прошлого года: ботву, сорняки, листья. Это рассадник болезней и вредителей. После этого — работа с почвой.

Этап 4. Дезинфекция и обновление почвы

Снимите верхний слой (5-10 см) — в нём скапливаются патогены.

Если почва сильно истощена или заражена — замените её полностью.

Для новой почвосмеси подойдёт смесь из перегноя, торфа, песка и дерновой земли.

Далее проведите дезинфекцию:

Раствор марганцовки (3-5 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л).

Можно использовать спецпрепараты — строго по инструкции.

Работайте в перчатках, соблюдайте меры безопасности.

Этап 5. Улучшение и подкормка

Перекопайте почву — это улучшит воздухопроницаемость.

Внесите органику (перегной, компост) и минеральные удобрения по потребностям будущих культур.

Помните: лучше недокормить, чем перекормить.

Этап 6. Анализ и корректировка кислотности

Измерьте pH почвы. Оптимум — 6.0-7.0. При кислой почве внесите известь или доломитовую муку.

Этап 7. Проверка систем полива

Если используете капельный полив или дождевание:

Проверьте, чтобы все шланги и капельницы работали.

Убедитесь, что вода поступает равномерно.

Этап 8. Защита от заморозков

Подготовьте укрывной материал — агроволокно, спанбонд. Весенние ночи коварны, и резкое похолодание может погубить нежную рассаду.

Финальный аккорд: посев и пересадка

После всех подготовительных работ можно:

Посеять зелень: салат, укроп, редис, петрушку.

Начинать переселять рассаду — но только после прогрева почвы.

Следите за прогнозом погоды — и не позволяйте морозам застать вас врасплох.

Пусть сезон будет удачным, а урожай — щедрым и вкусным!

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

