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Сад мечты за одно лето? Самые выносливые розы: проверено в российских садах

3:25
Садоводство

Розы — это больше, чем просто цветы. Это живой символ любви, изящества и утончённой красоты. Они способны наполнить сад особым настроением — от классической романтики до выразительной современности. Всё зависит от того, какой стиль вы хотите создать. Благодаря невероятному разнообразию сортов, каждая роза может стать акцентом, подчеркнуть архитектуру или просто подарить вам ежедневную радость.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Почему розы — это всегда хорошая идея

Помимо своего обворожительного вида, многие розы обладают тонким и богатым ароматом, наполняющим сад ощущением гармонии и покоя. А ещё - это прекрасный материал для букетов и цветочных композиций: ваши розы смогут радовать вас не только на улице, но и дома в вазе.

Как подготовиться к посадке

Перед тем как отправляться за саженцами, стоит определиться с местом их будущей посадки. Розы любят солнце, плодородную и хорошо дренированную почву. Важно заранее понять, для чего вы хотите посадить розы: оформить клумбу, создать живую изгородь, украсить беседку или выращивать на срезку. Это поможет выбрать подходящий сорт и место.

Не забудьте учесть размер взрослого растения — это поможет избежать хаоса в ландшафте.

Как выбрать качественные саженцы роз

Идеальное время для покупки саженцев с открытыми корнями — весна (до распускания почек) или осень. В контейнерах розы можно сажать в течение всего сезона.

На что обратить внимание при выборе:

  • Корни должны быть влажными, без гнили и повреждений.

  • Побеги — крепкими, зелёными, без пятен и трещин.

  • Прививка — утолщение у основания — должна быть аккуратной и не повреждённой.

  • Лучше заранее узнать, на какой подвой привита роза — это влияет на устойчивость к морозам и болезням.

Если вы живёте в регионе с нестабильной погодой, выбирайте сорта, адаптированные под местный климат — они выносливее и меньше болеют.

Сорта, проверенные российским климатом

Флорибунда:

  • Leonardo da Vinci — насыщенно-розовые, густомахровые цветки. Обильно цветёт, устойчива к заболеваниям.

  • Novalis — сиренево-лиловая, ароматная, устойчива к дождю.

  • Pomponella — ярко-розовая, морозостойкая, с очаровательными помпоновидными цветками.

Чайно-гибридные:

  • Gloria Dei (Peace) — классика: золотисто-жёлтые цветки с розовой каймой.

  • Augusta Luise — абрикосово-розовые волны лепестков и стойкий аромат.

  • Black Baccara — почти чёрные, бархатные лепестки для тех, кто ищет драму.

Английские розы:

  • Abraham Darby — крупные абрикосово-розовые цветки и фруктовый аромат.

  • Gertrude Jekyll — старинный стиль: насыщенный розовый и аромат старины.

Плетистые:

  • Rosarium Uetersen — густомахровая, ярко-розовая, устойчивая.

  • Golden Showers — лимонно-жёлтая классика для арок и беседок.

Отнеситесь к выбору роз с любовью и вниманием — и они ответят вам пышным, незабываемым цветением, превратив ваш участок в настоящий цветущий оазис.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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