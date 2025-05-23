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Чёрное золото за 14 дней: как дрожжи превращают компост в суперудобрение

1:38
Садоводство

Компост называют "чёрным золотом" огородника, но ждать его созревания месяцами — скука да морока. К счастью, есть способ сделать почвенное богатство буквально за две недели. И всё, что вам нужно — это… дрожжи. Да-да, самые обычные, пекарские.

Компост
Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Компост

Почему это работает

Дрожжи — это живые грибки, которые:

  • активизируют полезные бактерии в компосте,

  • выделяют углекислый газ и тепло, разгоняя температуру внутри кучи,

  • ускоряют распад даже грубых остатков вроде веток и картона.

Уже через 14 дней масса становится рыхлой, однородной и почти готовой к применению.

Как приготовить дрожжевую закваску для компоста:

  • Свежие дрожжи — 100 г или сухие — 30 г

  • Сахар — 100 г

  • Тёплая вода — 5 литров

Размешайте, оставьте на 2-3 часа в тёплом месте, затем вылейте в центр компостной кучи.

Что дальше

  • Накройте тёмной плёнкой — это удержит тепло.

  • Каждые 3 дня перемешивайте массу — воздух необходим для микробов.

  • Следите за влажностью: при пересыхании процесс останавливается.

Если нет дрожжей — подойдёт и варенье

1 литр забродившего варенья на 10 литров воды — и у вас аналогичная броженая закваска. Она тоже запустит процесс и обогатит компост витаминами группы B, которые повышают иммунитет растений.

Но не переборщите

Не добавляйте дрожжи чаще одного раза за сезон — избыток может повысить кислотность почвы.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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