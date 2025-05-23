Чёрное золото за 14 дней: как дрожжи превращают компост в суперудобрение

Компост называют "чёрным золотом" огородника, но ждать его созревания месяцами — скука да морока. К счастью, есть способ сделать почвенное богатство буквально за две недели. И всё, что вам нужно — это… дрожжи. Да-да, самые обычные, пекарские.
Дрожжи — это живые грибки, которые:
активизируют полезные бактерии в компосте,
выделяют углекислый газ и тепло, разгоняя температуру внутри кучи,
ускоряют распад даже грубых остатков вроде веток и картона.
Уже через 14 дней масса становится рыхлой, однородной и почти готовой к применению.
Свежие дрожжи — 100 г или сухие — 30 г
Сахар — 100 г
Тёплая вода — 5 литров
Размешайте, оставьте на 2-3 часа в тёплом месте, затем вылейте в центр компостной кучи.
Накройте тёмной плёнкой — это удержит тепло.
Каждые 3 дня перемешивайте массу — воздух необходим для микробов.
Следите за влажностью: при пересыхании процесс останавливается.
1 литр забродившего варенья на 10 литров воды — и у вас аналогичная броженая закваска. Она тоже запустит процесс и обогатит компост витаминами группы B, которые повышают иммунитет растений.
Не добавляйте дрожжи чаще одного раза за сезон — избыток может повысить кислотность почвы.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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