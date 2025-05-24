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Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды

2:52
Садоводство » Советы

Смородина — одна из любимых ягод на даче: она не только вкусная, но и полезная. Чтобы кусты росли здоровыми и радовали обильным урожаем, опытные дачники применяют разные методы ухода. Одним из таких простых, но эффективных приёмов является подсыпание пищевой соды под кусты смородины. 

Ложка соды
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложка соды

Зачем сыпать соду под кусты смородины?

Пищевая сода (бикарбонат натрия) — это доступное и недорогое средство, которое обладает рядом полезных свойств при выращивании смородины:

Борьба с грибковыми болезнями  

Смородина часто подвержена таким заболеваниям, как мучнистая роса и почковый клещ, которые вызывают поражение листьев и почек. Сода обладает щелочными свойствами, благодаря которым создаёт неблагоприятную среду для развития грибков. Регулярное подсыпание соды помогает снизить риск заболеваний и поддержать здоровье растений.

Регулирование кислотности почвы  

Чрезмерная кислотность почвы может негативно влиять на развитие смородины. Сода, будучи щелочным веществом, помогает нейтрализовать кислую среду, улучшая условия для корнеобразования и усвоения питательных веществ.

Защита от вредителей  

Некоторые вредители, например, тля и паутинный клещ, менее активно атакуют растения, если в почве присутствует сода. Это дополнительный естественный способ снизить вред без применения химических препаратов.

Как правильно применять соду под кустами смородины?

  • Засыпайте соду весной или осенью, когда вы готовите почву к посадке или после сбора урожая.  
  • Рассыпьте 1–2 столовые ложки пищевой соды вокруг куста на влажную почву, избегая попадания непосредственно на стебли и листья.  
  • После засыпания соды слегка взрыхлите верхний слой почвы и полейте куст, чтобы сода равномерно проникла в грунт.  
  • Повторяйте процедуру 1–2 раза в сезон для поддержания здоровья растений.

Меры предосторожности

Несмотря на пользу, важно не злоупотреблять содой, так как избыточное количество может изменить структуру почвы и нарушить микрофлору, что может негативно повлиять на смородину. Соблюдайте дозировку и время обработки.

Подсыпанная сода под кусты смородины — это простой и эффективный способ улучшить здоровье растений, защитить их от болезней и вредителей, а также нормализовать кислотность почвы. Этот народный метод пользуется заслуженной популярностью среди опытных дачников, ценящих натуральные и доступные способы ухода за садом. Попробуйте и вы, чтобы ваша смородина радовала вкусными ягодами каждый сезон!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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