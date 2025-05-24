Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи — одни из самых распространённых насекомых на садовых и приусадебных участках. Хотя они играют важную роль в экосистеме, например, разрыхляют почву и уничтожают некоторых вредителей, чрезмерное размножение муравьёв может навредить растениям и затруднить уход за огородом. Как же избавиться от муравьёв, не нанося вреда полезным растениям?

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Поддерживайте чистоту участка

Чаще всего муравьи заводятся там, где есть остатки пищи, сладкие запахи или гниющие растения. Регулярно убирайте опавшие фрукты, ягоды и сорняки. Ограничьте доступ муравьёв к источникам пищи, чтобы они не размножались.

Используйте натуральные отпугиватели

Некоторые запахи отпугивают муравьёв, но не вредят растениям. Например, разложите по участку листья мяты, лаванды или полыни. Можно применять корицу, молотый черный перец или порошок красного перца вокруг грядок — муравьи не любят эти ароматы.

Поливайте растворами на основе уксуса

Уксусный раствор (1 часть уксуса на 3 части воды) эффективно отпугивает муравьёв и не причиняет вреда растениям, если применять его аккуратно и точечно, избегая попадания на листья. Лучше обрабатывать муравьиные тропы и места скопления насекомых.

Используйте борную кислоту с аттрактантом

Борная кислота является популярным средством для борьбы с муравьями. Сделайте смесь из борной кислоты и сахара или мёда — муравьи принесут такую приманку в муравейник, что позволит уничтожить колонию. Однако нужно размещать приманки в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Засыпайте муравейники натуральными материалами

Зола, древесный уголь или диатомит (кремнезёмные водоросли) можно применить в качестве присыпки на муравейники. Эти вещества повреждают тело насекомых, но при этом безопасны для растений.

Контролируйте влажность и состояние почвы

Муравьи предпочитают сухие и тёплые места. Регулярный полив и мульчирование почвы помогут сделать участок менее привлекательным для муравьёв, а также обеспечат здоровье растений.

Остерегайтесь использования сильных химических средств

Химические инсектициды могут быстро уничтожить муравьёв, но негативно повлияют на растения и полезных насекомых, таких как пчёлы и божьи коровки. Отдавайте предпочтение биологическим и натуральным способам борьбы.



Муравьи на участке — не приговор. Сбалансированный подход, включающий поддержание чистоты, применение натуральных отпугивателей и точечное использование безопасных средств, позволит избавиться от надоедливых насекомых, сохраняя здоровье и красоту ваших растений. Природа сама подскажет лучшие решения, если к ней прислушиваться!