Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стереть с лица земли: артиллерия ВС РФ уничтожает базы противника
Убийцы на пшеничных полях: Россия начала невидимую борьбу с минным наследием ВСУ
Код победы: как русские связисты обманули РЭБ противника
Эти растения создадут барьер и избавят вас от надоедливых комариных укусов
Страх на улицах Киева: главная тайна режима Зеленского раскрыта
Звуки дороги, как фоновый стресс: кому стоит вложиться в шумоизоляцию
Неожиданный выбор дочери Волочковой: место для свадебного путешествия удивило всех
Украина на коленях: Европа подписала приговор Киеву, убийство летом
Красить или клеить: как не ошибиться с отделкой и не переделывать через год

Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают

3:03
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи — одни из самых распространённых насекомых на садовых и приусадебных участках. Хотя они играют важную роль в экосистеме, например, разрыхляют почву и уничтожают некоторых вредителей, чрезмерное размножение муравьёв может навредить растениям и затруднить уход за огородом. Как же избавиться от муравьёв, не нанося вреда полезным растениям? 

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Поддерживайте чистоту участка  

Чаще всего муравьи заводятся там, где есть остатки пищи, сладкие запахи или гниющие растения. Регулярно убирайте опавшие фрукты, ягоды и сорняки. Ограничьте доступ муравьёв к источникам пищи, чтобы они не размножались.

Используйте натуральные отпугиватели  

Некоторые запахи отпугивают муравьёв, но не вредят растениям. Например, разложите по участку листья мяты, лаванды или полыни. Можно применять корицу, молотый черный перец или порошок красного перца вокруг грядок — муравьи не любят эти ароматы.

Поливайте растворами на основе уксуса  

Уксусный раствор (1 часть уксуса на 3 части воды) эффективно отпугивает муравьёв и не причиняет вреда растениям, если применять его аккуратно и точечно, избегая попадания на листья. Лучше обрабатывать муравьиные тропы и места скопления насекомых.

Используйте борную кислоту с аттрактантом  

Борная кислота является популярным средством для борьбы с муравьями. Сделайте смесь из борной кислоты и сахара или мёда — муравьи принесут такую приманку в муравейник, что позволит уничтожить колонию. Однако нужно размещать приманки в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Засыпайте муравейники натуральными материалами  

Зола, древесный уголь или диатомит (кремнезёмные водоросли) можно применить в качестве присыпки на муравейники. Эти вещества повреждают тело насекомых, но при этом безопасны для растений.

Контролируйте влажность и состояние почвы  

Муравьи предпочитают сухие и тёплые места. Регулярный полив и мульчирование почвы помогут сделать участок менее привлекательным для муравьёв, а также обеспечат здоровье растений.

Остерегайтесь использования сильных химических средств  

Химические инсектициды могут быстро уничтожить муравьёв, но негативно повлияют на растения и полезных насекомых, таких как пчёлы и божьи коровки. Отдавайте предпочтение биологическим и натуральным способам борьбы.
 
Муравьи на участке — не приговор. Сбалансированный подход, включающий поддержание чистоты, применение натуральных отпугивателей и точечное использование безопасных средств, позволит избавиться от надоедливых насекомых, сохраняя здоровье и красоту ваших растений. Природа сама подскажет лучшие решения, если к ней прислушиваться!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
От клейма на бутылке до грядки: Европа издевается и унижает украинских беженцев
Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями
Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента
Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей
Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо
Милый носик, скрытая угроза: что делают хозяева и жалеют об этом
Мышцы исчезают, пока вы спите: что запускает "таяние" тела после 50
Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года
Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают
Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.