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Эти растения создадут барьер и избавят вас от надоедливых комариных укусов

2:03
Садоводство » Советы

Летом, когда солнце уже садится, многие мечтают насладиться свежим воздухом на улице, устроить пикник или просто отдохнуть на даче. Но часто эти приятные моменты портят назойливые комары, превращая отдых в борьбу с укушенными руками и раздражением. Хорошая новость в том, что существует природное средство, которое помогает отпугнуть кровососущих насекомых — это определённое растение.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Одним из самых эффективных природных отпугивателей комаров считается лаванда. Её яркий аромат не только радует глаз и нос, но и отпугивает москитов и других насекомых. Многие знают это растение как декоративное и ароматическое, но польза лаванды выходит далеко за пределы красоты и запаха. Высаживая лаванду вокруг окон, на террасе или в саду, вы создаёте естественный барьер, который не даст комарам приблизиться.

Ещё одним популярным растением является цитронелла, которая известна своим специфическим запахом, неприятным для комаров. Масло цитронеллы часто добавляют в средства от насекомых, но для более натурального подхода можно выращивать это растение у себя на участке.

Также неплохо справляется с задачей мяты и базилик. Запах этих растений мешает комарам ориентироваться, и они предпочитают держаться подальше от свежей зелени. Разместите горшки с мятой и базиликом возле зон отдыха — и вечер станет гораздо комфортнее.

Кроме того, наличие таких растений создаёт благоприятный микроклимат и улучшает общую атмосферу сада. Это не только удобно, но и красиво.

Если вы хотите наслаждаться летними вечерами без постоянной борьбы с комарами, подумайте о том, чтобы посадить у себя в саду или на балконе лаванду, цитронеллу, мяту или базилик. Эти растения — натуральный и экологичный способ защититься от насекомых, не прибегая к химическим средствам.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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