Эти растения создадут барьер и избавят вас от надоедливых комариных укусов

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летом, когда солнце уже садится, многие мечтают насладиться свежим воздухом на улице, устроить пикник или просто отдохнуть на даче. Но часто эти приятные моменты портят назойливые комары, превращая отдых в борьбу с укушенными руками и раздражением. Хорошая новость в том, что существует природное средство, которое помогает отпугнуть кровососущих насекомых — это определённое растение.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Одним из самых эффективных природных отпугивателей комаров считается лаванда. Её яркий аромат не только радует глаз и нос, но и отпугивает москитов и других насекомых. Многие знают это растение как декоративное и ароматическое, но польза лаванды выходит далеко за пределы красоты и запаха. Высаживая лаванду вокруг окон, на террасе или в саду, вы создаёте естественный барьер, который не даст комарам приблизиться.

Ещё одним популярным растением является цитронелла, которая известна своим специфическим запахом, неприятным для комаров. Масло цитронеллы часто добавляют в средства от насекомых, но для более натурального подхода можно выращивать это растение у себя на участке.

Также неплохо справляется с задачей мяты и базилик. Запах этих растений мешает комарам ориентироваться, и они предпочитают держаться подальше от свежей зелени. Разместите горшки с мятой и базиликом возле зон отдыха — и вечер станет гораздо комфортнее.

Кроме того, наличие таких растений создаёт благоприятный микроклимат и улучшает общую атмосферу сада. Это не только удобно, но и красиво.

Если вы хотите наслаждаться летними вечерами без постоянной борьбы с комарами, подумайте о том, чтобы посадить у себя в саду или на балконе лаванду, цитронеллу, мяту или базилик. Эти растения — натуральный и экологичный способ защититься от насекомых, не прибегая к химическим средствам.