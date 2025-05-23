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Почему бороться с сорняками обычными методами — пустая трата сил

1:32
Садоводство » Советы

Каждому дачнику знакомо разочарование, когда через несколько дней после прополки на грядках снова появляются сорняки. Бороться с ними вручную — утомительно и зачастую бесполезно: корни у многих растений глубокие и со спящими почками, а семена быстро распространяются.

Дачный участок
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Дачный участок

Кроме того, регулярно окашивая границы участка, вы сталкиваетесь с быстрорастущими зарослями, которые приходят на смену с проросшими вновь семенами. Использование тяпки и лопаты помогает мало — она лишь иногда уничтожает часть растений, а новые всходы появляются из корневищ или семян, разбросанных при обработке. Механические методы могут навредить почве и способствовать развитию грибковых болезней.

Выход есть — современные гербициды, разработанные компанией «Щёлково Агрохим». Препараты «Дамба, ВР» и «Форвард, МКЭ» специально созданы для борьбы с разными группами сорняков: однолетними, многолетними двудольными и злаками. Они применяются на территориях, не предназначенных для посева культурных растений, например, вдоль дорог, заборов и на заброшенных участках. Эти средства быстро разлагаются и не наносят вреда окружающей среде при правильном использовании.

Используйте гербициды по инструкции — и навсегда забудете о бесконечной прополке и постоянной борьбе с зелёными захватчиками.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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